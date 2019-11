Quand Bell Cause pour la cause des Amis d’Émile

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a accordé un don de 8000 $ aux Toits d’Émile pour son programme «Les Amis d’Émile».

Cette initiative vise à aider les personnes de la région présentant un problème de santé mentale à tisser des liens «sains et stables» avec d’autres et à s’intégrer dans la société.

«Ce projet novateur a commencé à être implanté dans notre communauté depuis seulement un an et nous sommes fiers d’être soutenus par des partenaires aussi importants que le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause», a affirmé dans un communiqué Alain Guitard, président du CA de l’organisme Les toits d’Émile.

Basé à Châteauguay, Les Toits d’Émile offre des logements à coût abordable à des personnes présentant un problème de santé mentale, ainsi que du soutien et diverses activités. Il dessert le territoire du CISSSMO.