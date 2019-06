Quand la vie bascule mais que le goût de vivre reste

Jeune maman au début de la trentaine, Dominique Sauvé était heureuse de retrouver, en septembre 2016, son poste de secrétaire en pathologie à l’Hôpital Charles-LeMoyne, après son second congé de maternité. Elle ne se doutait toutefois pas que ce retour au travail serait de courte durée.

Des maux de ventre sont apparus, puis se sont intensifiés. Des nausées, de la fatigue et de l’anémie se sont ajoutées. En quelques semaines, son état était devenu alarmant. Après plusieurs tests et beaucoup d’investigation, le diagnostic est tombé: cancer de l’intestin.

«À 33 ans, on ne peut s’imaginer perdre la santé! Surtout avec deux enfants en bas âge, a-t-elle dit. Je travaille à l’Hôpital depuis des années et pour la première fois, je me suis retrouvée de l’autre côté… du côté du patient.»

Dominique a rassemblé tout son courage et a affronté les (trop!) nombreuses épreuves que la vie leur a envoyées, à elle et sa famille, au cours des trois dernières années. Premier cancer, problèmes financiers, rupture d’anévrisme et dépression de son conjoint, deuxième cancer, etc.

Après une ultime intervention, la mauvaise nouvelle est tombée: le cancer est revenu pour une troisième fois et l’espoir de guérison complète n’existe plus.

Malgré le dénouement qui n’était pas celui espéré – et qui a été appris au moment d’écrire ces lignes –, Dominique a souhaité partager son histoire pour que tous les gens qui participent au Défi des générations contre le cancer sachent que, même lorsque la fin n’est pas celle que l’on voudrait, l’aide apportée durant le parcours de patient fait une réelle différence.

Aujourd’hui, Dominique a décidé de profiter de chaque journée, de chaque heure, de chaque seconde et de transmettre à son garçon et à sa fille son goût de vivre.

