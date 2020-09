Au début de la vidéo, on imagine déjà la photo mignonne que l’on pourrait prendre de ces chiots!

Plus les secondes passent, et plus ils deviennent nombreux, si bien que l’on comprend vite qu’ils n’entreront jamais tous dans un si petit panier…

Avec un peu de volonté et de sauts calculés, c’est pourtant mission accomplie!

Article publié sur francoischarron.com le 25 septembre 2020