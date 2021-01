Quatre artistes de la MRC de Roussillon se partagent une bourse de 65 000 $

Quatre créateurs du territoire de la MRC de Roussillon bénéficieront d’une bourse totalisant 65 000$ remise le 25 janvier, afin de réaliser un projet artistique ou littéraire personnel dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial de la Montérégie-Ouest du Conseil des arts et des lettres du Québec.

«La MRC de Roussillon regorge d’artistes de talent dont les œuvres nous touchent, nous inspirent, nous transportent, nous questionnent, et parfois même, nous bousculent, souligne Johanne Beaulac, présidente du comité culturel et mairesse de Saint-Philippe. Peu importe la manière dont ces œuvres nous parlent, il est d’autant plus important de soutenir ces artistes pour [qu’ils] puissent rayonner.»

Les projets soumis ont été sélectionnés sur la base de l’excellence de leur proposition et ont été jugés par un comité de pairs, précise Christian Ouellette, préfet de la MRC et maire de Delson.

«Il va sans dire que la qualité des projets des boursiers fait honneur à la culture roussillonnaise», dit-il en saluant la bonification de l’enveloppe du gouvernement du Québec.

Récipiendaires

D’abord, Joanie Papillon, comédienne et marionnettiste de Delson, mettra à profit sa bourse pour son projet Une licorne qui nous rassemble. Son «œuvre majestueuse impliquant la collectivité au cœur du processus créatif», détaille la MRC par voie de communiqué, repose sur la création d’une marionnette géante de 14 pieds de haut et de 15 pieds de long à l’effigie d’une licorne.

Priska Poirier, auteure candiacoise de littérature jeunesse, créera quant à elle un nouveau roman intitulé Haut niveau, «un roman contemporain d’aventures qui saura rejoindre les goûts et les préférences d’un lectorat majoritairement masculin». Mme Poirier réalisera la rédaction avec le soutien et les commentaires de deux classes d’élèves de la MRC.

De son côté, le comédien et danseur de Châteauguay, Mamadou Camara, mettra sur pied la pièce de théâtre multidisciplinaire Ensemble avec nos différences vers un même rêve. Celle-ci est un amalgame de théâtre, de danse et d’un monde musical issu de l’Afrique de l’Ouest, en passant par Kahnawake et Châteauguay.

Finalement, Jonathan Ménard, réalisateur et vidéographe châteauguois, utilisera sa bourse pour les trois premiers épisodes de sa série dramatique La pêche au gros, mettant en scène Laurent, un homme ébranlé en apprenant la disparition d’un aïeul qu’il n’a pas connu. Son ami Champlain le convaincra de partir avec lui afin de prendre possession d’un lac qui lui a été légué par son grand-père, le menant vers une quête identitaire et métaphysique. Un collectif d’artistes participera, incluant un auteur, des comédiens et un marionnettiste.