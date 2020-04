Culture Montérégie a lancé le 30 mars quatre balados sur l’éveil artistique des tout-petits par des experts de l’univers du théâtre, de la musique, du folklore et des arts visuels. Enregistrés devant public à l’occasion d’un mini-colloque qui s’est déroulé le 12 février dernier, ces balados ont pour but d’inspirer, de partager des connaissances et de stimuler l’offre culturelle pour les tout-petits en Montérégie.

-La première baladodiffusion a pour thème les chansons enfantines traditionnelles et folkloriques. Hélène Boucher, professeure en pédagogie musicale à l’UQAM et chercheure sur l’effet de la musique dans le développement des enfants de 0 à 5 ans, livre un vibrant plaidoyer pour la chanson traditionnelle comme courroie de transmission de notre culture et liant social.

-Le deuxième balado donne la parole à Patricia Boyer, responsable des programmes éducatifs du Musée des beaux-arts de Montréal. Elle propose des pistes de réflexion et des façons d’aborder les œuvres d’art avec les toutpetits.

-La troisième capsule audio a pour thème les sens. Karine Gaulin, directrice artistique des Chemins errants, explique, en s’appuyant sur les processus de création qu’elle emprunte, comment utiliser les sens pour rejoindre les petits enfants et les bébés.

-Le quatrième balado amène Nicole O’Bomsawin, anthropologue, muséologue et artiste, à témoigner de sa découverte quant aux bienfaits qu’apportent aux enfants à qui elle enseigne, les danses des peuples de l’Est dont elle est issue.

Les balados sont disponibles au culturemonteregie.qc.ca/balados-eveil-tout-petits/.

(Source: Culture Montérégie)