Quatre concepts intéressants du nouveau Chevrolet Silverado 1500 2019

Article par Michel Deslauriers

Au State Fair du Texas, cette semaine, General Motors a présenté quatre concepts de sa camionnette fraîchement redessinée, la Chevrolet Silverado 1500 2019, afin de promouvoir son éventail d’accessoires de personnalisation.

On a donc dévoilé les Silverado High Country Concept, Silverado LTZ Concept, Silverado RST Offroad Concept et Silverado RST Street Concept, quatre camions truffés de composants tous disponibles chez les concessionnaires GM. La personnalisation des véhicules avec des pièces d’origine est une mode de plus en plus populaire, et avec autant de camionnettes vendues chaque année, on ne peut blâmer des acheteurs d’apporter une touche unique à leur véhicule.

Le Silverado High Country Concept présente l’idée d’un camion plus luxueux pour les gens aventuriers, avec une suspension relevée de deux pouces ainsi qu’une calandre et des jantes de 22 pouces de couleur bronze. On y a également ajouté des freins avant Brembo avec étriers à six pistons, un couvercle de caisse rétractable de marque Advantage, un échappement double et un système d’admission d’air froid pour le moteur V8 de 6,2 litres.

Le Silverado LTZ Concept a été concocté pour démontrer les capacités de remorquage du camion ainsi que les pièces de performance pour le V8 de 5,3 litres. La camionnette est équipée de la suspension Z71, mais aussi d’un système d’échappement de performance, de freins avant Brembo avec étriers à six pistons, de jantes en alliage chromé de 22 pouces, d’un logo de calandre illuminé, des marchepieds chromés et d’un couvercle de caisse de marque Advantage. Le LTZ Concept est également muni d’une caméra amovible pouvant être attachée à la remorque, et qui projette l’image dans l’affichage de la planche centrale du camion.

Le Silverado RST Offroad Concept arbore une apparence monochrome et sportive jumelée à un ensemble hors route. Il comprend une suspension relevée de deux pouces, une barre sport, un éclairage auxiliaire à DEL provenant de Baja Designs, des jantes noires de 18 pouces avec pneus tout terrain, un logo de calandre illuminé, des garnitures noires, des marchepieds et un couvercle de coffre déroulable.

Enfin, le Silverado RST Street Concept affiche un look plus agressif avec une suspension abaissée, des graphiques apposés à la carrosserie, des garnitures à l’apparence de fibre de carbone, des freins avant Brembo avec étriers à six pistons, des roues de 22 pouces au fini noir reluisant et un couvercle de caisse rigide de marque UnderCover. Son V8 de 5,3 litres a également été modifié avec un système d’échappement double Borla et un système d’admission d’air froid.

Les quatre camionnettes seront également à l’affiche au prochain exposition SEMA à Las Vegas, le mois prochain.