Quatre conseillers municipaux appellent les aînés à Delson

Depuis un mois, quatre conseillers municipaux à Delson prennent le téléphone quotidiennement pour s’assurer que les personnes de 70 ans et plus de leur ville, confinées, se portent bien et qu’elles ne manquent de rien.

Au début, Lorraine St-James Lapalme, Réal Langlais, Jean-Michel Pepin et Éric Lecourtois sont passés à travers de la liste de tous les noms des aînés qu’ils avaient, des couples comme des personnes seules.

«On voulait s’assurer qu’ils soient bien entourés, explique Mme St-James Lapalme, elle aussi en confinement obligatoire. On leur a demandé s’ils avaient des gens, comme leurs enfants, pour s’occuper d’eux. On leur a demandé aussi s’ils voulaient qu’on les rappelle pour prendre d’autres nouvelles d’eux.»

Certains ont décliné l’invitation, contrairement à d’autres qui apprécient ce contact fréquent de la part de la Ville.

«En général, ils disent que ça se passe bien pour eux, mais qu’ils commencent à trouver le temps long, poursuit-elle. Ils ont hâte de pouvoir sortir. Ils sont un peu tristes de ne pas avoir pu souligner Pâques avec leur famille.»

Pour Mme St-James Lapalme, en contact continu avec plus d’une trentaine de personnes, ce n’est pas une corvée.

«J’adore les gens et leur parler», dit-elle.

Le coup de fil permet parfois aux conseillers de régler des cas particuliers, comme aider, par exemple, une dame à joindre son comptable pour ses impôts. Elle n’y arrivait pas et s’en faisait.

Cette initiative se veut aussi une occasion pour la Municipalité de rappeler à ses résidents aînés qu’ils peuvent s’inscrire à Comalerte, un service gratuit, afin d’information en cas d’urgence par téléphone, courriel ou message texte.

Pas eu d’appel ?

Les numéros de téléphone proviennent d’anciennes listes qui pourraient ne pas être à jour. La Ville invite les gens qui connaissent un aîné qui n’aurait pas été appelé à laisser ses coordonnées au 450 632-1050, poste 1919.