Quatre enfants ramassent les déchets à Saint-Constant

En finissant leur journée d’école le 9 avril, quatre jeunes voisins et amis se sont équipés de gants, de chaudières et de musique pour aller ramasser les déchets un peu partout à Saint-Constant. Maude, 11 ans, Mathieu, 6 ans, Olivia, 6 ans, et Alexa, 4 ans, ont rempli une dizaine de seaux en trois heures de travail.

Le jeune groupe a débuté son parcours derrière le centre municipal, «où le vent entraîne les déchets le long des clôtures», indique la maman d’Olivia et Alexa, Émilie Tremblay.

Ils se sont ensuite rendus dans le petit boisé près de la rivière Saint-Pierre avant d’aller au coin du boul. Montchamp et de la route 132, où l’espace vert «état littéralement rempli de déchets», note Mme Tremblay.

«Chaque fois que je passais avec mes enfants près de cette intersection, j’étais outrée, lance pour sa part la maman de Maude et Mathieu, Geneviève Denis. En moins d’une heure, nous avons ramassé assez de déchets pour faire une réelle différence!»

Bouteilles, verres, pailles, emballages divers, sacs de plastiques et «de nombreux masques» ont entre autres été récoltés par les quatre amis.

Initiative maternelle

Mme Tremblay, inspirée par les Montréalaises Elizabeth Barbosa et Alcina Lopes qui ramassent les masques laissés au sol dans leur quartier depuis décembre, a proposé cette initiative aux quatre enfants.

«J’ai lu un article à leur sujet, paru en mars dernier, dit-elle. Ces deux femmes espèrent que leur geste sera imité. Ça m’a interpellé. Si chacun fait son petit bout de chemin, on ne verra plus autant de pollution, de déchets, ni de masques autour de nous.»

La maman espère inspirer d’autres familles à son tour et invite les Constantins à prendre part à l’ÉcoCourse, une activité de la Ville qui propose aux résidents de ramasser les déchets à travers la municipalité à l’occasion du jour de la Terre, le 25 avril, de 9h à 12h.