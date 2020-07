Quatre histoires pour découvrir la biodiversité de Saint-Constant

Les abeilles, oiseaux, grenouilles et papillons qui ont élu domicile à Saint-Constant seront mis en valeur dans un nouveau projet s’adressant aux enfants, Lecture en nature.

Chaque capsule débute par la lecture d’un livre jeunesse sur la thématique, puis se termine par un bricolage.

«Plusieurs initiatives ont été réalisées dans les dernières années pour favoriser la sauvegarde de certaines espèces et nous sommes heureux de lancer ce projet qui permettra aux Constantines et aux Constantins d’en savoir plus sur celles-ci grâce à la lecture d’histoires amusantes qui sauront assurément plaire aux enfants», affirme le maire Jean-Claude Boyer.

La première capsule mettant en vedette les abeilles est disponible sur le site Web ou la page Facebook de la Ville de Saint-Constant. Celle-ci a aménagé trois ruches urbaines au Pavillon de la biodiversité dans le but d’éduquer et de sensibiliser ses citoyens aux enjeux liés à l’extinction des abeilles. À sa première année d’opération, l’installation a permis de récolter plus de 60 kilos de miel.