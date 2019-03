Quatre joueuses de ringuette iront au Championnat canadien

Crédit photo : gracieuseté

L’équipe de ringuette junior AA de la Rive-Sud, dont font partie quatre joueuses de la région, participera pour une 2e année consécutive au Championnat canadien de ringuette. L’édition 2019 sera présentée à Summerside et Charlotterown à l’île-du-Prince-Édouard du 7 au 14 avril.

C’est en vertu de sa médaille remportée aux championnats provinciaux disputés à Montréal, du 14 au 17 mars, que l’équipe junior AA de la Rive-Sud aura l’honneur de représenter le Québec à l’épreuve nationale.

L’équipe qui a fini 7e l’an passé vise à atteindre le carré d’as, soit la ronde des médailles.

Cette dernière compétition couronnera une saison exceptionnelle pour cette équipe. Non seulement la formation junior AA a terminé en tête du classement de sa ligue, elle s’est illustrée à de nombreuses reprises. Elle a notamment remporté les grands honneurs du tournoi de ringuette de Pickering en Ontario et aux Jeux du Québec d’hiver, en plus d’une médaille d’argent aux tournois de Pierrefonds et de RichmondHill, en Ontario.

L’équipe comprend les joueuses suivantes de l’Association de ringuette Roussillon: Maité Dulude et Lydia Perron (toutes deux de Saint-Mathieu), ainsi que Laurence Mallette-Léonard (Candiac) et Éléonore Sézia (Delson). Trois d’entre elles en seront à leur seconde expérience.

Elles seront accompagnées par les bénévoles locaux suivants: Josée Michaud, massothérapeute (Saint-Mathieu), Florence Dumas, responsable de la nutrition (Delson), et Stéphane Léonard, gérant (Candiac).

Le Championnat canadiens en chiffres

41

Ce sera la 41e édition

Entre 40 et 48

Nombre total des équipes attendues.

3

Le nombre de divisions: les moins de 16 ans, les moins de 19 ans et la Ligue nationale de ringuette.

5,1 M $

Le Championnat de 2017, à Leduc en Alberta, a généré cette activité économique.