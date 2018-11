Quatre marchés de Noël pour magasiner ses cadeaux

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

En manque d’idées-cadeaux pour le temps des Fêtes? Quatre marchés de Noël sur le territoire couvert par Le Reflet devraient fournir des suggestions intéressantes à ceux qui sont en panne d’inspiration.

Salon des créateurs d’ici à Candiac

La 17e édition de cet événement réunit des artisans locaux. Ces derniers présenteront leurs produits du terroir et leurs créations faites à main. Nouveauté cette année: un espace réservé aux jeunes créateurs. Le salon se tiendra au Complexe Roméo-V.-Patenaude. L’entrée est gratuite.

Samedi 24 novembre, de 10h à 16h30

Dimanche 25 novembre, de midi à 16h30

Marché de Noël de La Prairie

Plus d’une cinquantaine d’exposants seront au Centre multifonctionnel Guy-Dupré pour présenter leurs créations artistiques et gourmandes. Le Chœur de La Prairie fera une prestation le vendredi, alors que le père Noël y fera son tour tout au long du week-end. Heure du conte, tours de calèche, photomaton, prestations musicales, spectacle familial et animation sur la Place du 350e sont également au programme. L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire pour certaines activités auprès de Service des loisirs ou de la bibliothèque.

Vendredi 30 novembre, de 18h30 à 21h

Samedi 1er décembre, de 10h à 17h

Dimanche 2 décembre, de 10h à 16h

Marché de Noël de l’Éclaircie

Première édition du marché de Noël du Centre de femmes l’Éclaircie au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Les visiteurs pourront y découvrir les créations de femmes de la région. Bijoux, art amérindien, boules et couronnes de Noël, sacs à main, tuques, mitaines et autres produits seront disponibles. L’entrée est gratuite. Paiement en argent comptant seulement.

Samedi 1er décembre, de 10h à 16h

Marché de Noël victorien à Saint-Constant

Les citoyens sont invités à vivre la fête de Noël dans l’ambiance de l’époque victorienne à Exporail, le musée ferroviaire canadien. Une quarantaine d’artisans de produits gourmands, d’accessoires, de bijoux et de créations artistiques sont présents.

Vendredi 7 décembre, de 16h à 21h

Samedi 8 décembre, de 10h à 17h

Dimanche 9 décembre, de 10h à 16h