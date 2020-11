Quatre sœurs ramassent les déchets au parc du Bassin-de-La Prairie

Lors de leurs promenades au parc du Bassin-de-La Prairie cet été, les sœurs Préfontaine, âgées de 2, 4, 6 et 7 ans, ont décidé de passer à l’action et de ramasser les nombreux déchets qui polluaient la section non accessible par les véhicules.

La tâche leur a pris presque tout l’été, alors qu’elles remplissaient deux ou trois sacs de déchets chaque fois qu’elles s’y rendaient en famille. Cannettes, bouteilles, masques, catalyseurs, fils électriques; rien n’était à l’épreuve de Maxim, Demi, Sydney et Leyla.

«Par leur geste, nous aimerions conscientiser les gens, car cet endroit devient de plus en plus passant, et plus il y a de gens, plus on ramasse de déchets, indique leur père, Ian Préfontaine, au Reflet. L’endroit est génial. La Ville de La Prairie aurait grandement avantage à aménager le site.»

La maman, Violène Godin, et sa fille de 2 ans ont été impliquées dans le carambolage survenu l’hiver dernier sur l’autoroute 15, dans le bassin de La Prairie. Le papa est d’avis que d’aménager une forêt ou un verger urbain «diminuerait le risque» qu’un tel accident se produise de nouveau.

«Qui sait, l’été prochain, la Ville donnera peut-être l’autorisation aux sœurs Préfontaine de planter des arbres?» lance-t-il.