Quatre Villes annoncent leur plan pour l’Halloween

Le gouvernement du Québec a annoncé que la collecte de bonbons sera permise, le soir du 31 octobre. Les Villes de Candiac, Delson, Saint-Philippe et Saint-Mathieu ont annulé les activités qui devaient avoir lieu sur leur territoire dans le cadre de l’Halloween, mais certaines d’entre elles proposent d’autres événements en mode virtuel.

Rappelons que Sainte-Catherine, La Prairie et Saint-Constant ont déjà dévoilé leur programmation, la semaine dernière.

Saint-Philippe a annulé sa traditionnelle fête au parc Gérard-Laframboise. Elle propose toutefois deux concours, un de costumes et un de dessins, «afin de gâter les grands et petits», dit-elle. Les citoyens doivent envoyer leur dessin avant le 28 octobre au bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec ou par la poste au Complexe Élodie-P.-Babin. Un ensemble d’artistes de chez DeSerres (valeur de 100$), un assortiment de jeux de société sélectionné selon l’âge du gagnant (valeur de 150$) et une séance de photos en famille incluant 5 photos (valeur de 250$) seront tirés au hasard parmi tous les participants. Par ailleurs, les dessins seront exposés à la bibliothèque le 30 octobre. Quant au concours de costumes, les détails seront dévoilés prochainement sur le site Web de la Ville.

De son côté, la Ville de Candiac indique qu’elle proposera «une petite activité originale» dans le cadre de la fête, dont les détails seront disponibles le 19 octobre.

Saint-Mathieu et Delson n’ont pas encore annoncé d’activités en marge de l’Halloween. Celles qui étaient prévues dans les parcs à Delson le 31 octobre ont été annulées.