Que nous réserve la Subaru Outback 2020 à New York?

Article par Guillaume Rivard

Parmi les nombreuses premières à surveiller au Salon de l’auto de New York 2019, qui s’ouvre la semaine prochaine, on retrouve la toute nouvelle Subaru Outback 2020, prête à écrire le sixième chapitre de son histoire.

Rappelons que la génération actuelle de l’emblématique familiale japonaise avait été lancée pour l’année-modèle 2015.

Si la compagnie a publié mercredi une première image partielle montrant les flancs et les roues, elle n’a pas fourni la moindre information concernant le véhicule. Bien sûr, il est d’ores et déjà acquis que la nouvelle Outback bénéficiera de l’architecture Subaru Global Platform comme tous les autres modèles de nouvelle génération au sein de la gamme, dont la berline Legacy 2020 dévoilée en février, ce qui fait que les conducteurs peuvent s’attendre à un châssis plus solide ainsi qu’à un roulement à la fois plus doux et silencieux.

Sous le capot, la Subaru Outback 2020 renfermera un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres développant 182 chevaux et un couple de 176 livres-pied. L’injection directe de carburant et la technologie d’arrêt/redémarrage automatique feront équipe avec la boîte automatique à variation continue pour améliorer son rendement énergétique.

Il est quasi certain également que le moteur à six cylindres de 3,6 litres en option sera remplacé par un nouveau moteur turbocompressé de 2,4 litres – partagé non seulement avec la Legacy, mais aussi avec le multisegment Subaru Ascent 2019 – qui livre une puissance de 260 chevaux et un couple de 277 livres-pied.

À l’intérieur, attendez-vous à retrouver dans les versions supérieures un nouvel écran tactile de 11,6 pouces disposé à la verticale sur la planche de bord. L’écran pourra être divisé en deux parties pour afficher simultanément la carte de navigation et les informations audio, par exemple. Un point d’accès sans fil devrait aussi figurer au menu.

Ne manquez pas notre couverture du Salon de l’auto de New York à compter du 17 avril pour obtenir tous les principaux détails et des images de la Subaru Outback 2020.