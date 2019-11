Que pensez-vous de la Kia Stinger GT?

Article par Antoine Joubert

Je possède actuellement une Mazda6 GT V6 2010 de 88 000 km et j’en suis satisfait. Prochainement, je l’offrirai à ma fille et puisque je recherche une voiture du même genre pour la remplacer, j’ai pensé à la Kia Stinger GT Limited. Est-ce un choix judicieux?

————————-

Bonjour Luc,

Je sors tout juste d’un essai de la Kia Stinger GT 20e anniversaire, je suis donc en mesure de vous en parler à chaud. D’abord, oui, il s’agit d’une voiture très intéressante sur le plan dynamique, qui propose une puissance et un agrément de conduite à la hauteur de son image. Une voiture bien assemblée, solide, dynamique et qui embarque un équipement exceptionnel. Vous apprécierez également son comportement dans la neige, surtout en sachant que vous conduisez actuellement une voiture à roues motrices avant. Autre point positif? Sa garantie de base de cinq ans ou 100 000 km, supérieure à celle de la concurrence.

Personnellement, les reproches que je pourrais faire à la Stinger sont les suivants. D’abord, une assise électrique dont l’ajustement ne convient pas aux personnes mesurant plus de six pieds. Si vous aimez une position de conduite plus sportive, avec une assise basse, vous serez déçu. Deuxièmement, le potentiomètre de pédale qui affiche un épouvantable délai à l’accélération, ce qui signifie que malgré toute la puissance disponible, la voiture affiche un délai de réaction à l’accélérateur qui vous empêche parfois d’effectuer certaines manœuvres un peu plus serrées. Puis, troisièmement, ce craquement qui semble inévitable au niveau du hayon arrière, mais auquel on finit par s’habituer.

Sachez également que l’achat d’une Stinger est relativement risqué sur le plan financier. Attention, ne pensez pas qu’il s’agit d’une mauvaise voiture, au contraire. Or, faites seulement l’exercice de demander à un concessionnaire indépendant combien il vous offrirait pour une Kia Stinger GT usagée d’un an et affichant 20 000 km. Il se pourrait bien qu’il vous réponde ne pas être intéressé, ou il vous offrira à peine la moitié de sa valeur initiale, soit environ 25 000 – 30 000 $. Pourquoi? Parce que cette voiture n’intéresse qu’une très petite partie de la population et parce que l’offre est actuellement supérieure à la demande.

Comprenez ainsi par cela que cette voiture doit être considérée comme un achat à long terme et non pas comme un véhicule que vous remplaceriez dans deux ou trois ans. Remarquez, il en sera de même pour la Volkswagen Arteon ou la Buick Regal, deux voitures rivales qui ne sont guère plus populaires.

