Québec annonce 100 M $ pour les soins à domicile

Ce financement additionnel vise à consolider et bonifier l’aide de soutien à domicile en place, a expliqué le ministre de la Santé Christian Dubé en point de presse, le dimanche 15 novembre.

Plus de 370 000 personnes ont reçu des soins à domicile au cours de l’année, a-t-il précisé, soit 10 000 de plus qu’en 2019. M. Dubé a fait valoir que «la pandémie a exacerbé le souhait des Québécois de rester à la maison le plus longtemps possible, entourés de leurs proches. C’est un choix que le gouvernement a à coeur», a-t-il dit.

De ce 100 M$, 65 M$ seront versés aux CLSC pour augmenter le volume des soins offerts. Les heures de service, notamment, seront bonifiées, a indiqué le ministre. Au total, ce sont 1 100 personnes de plus qui pourront recevoir du soutien à la maison.

Le montant restant servira en partie à hausser le salaire des préposées à domicile. «C’était dû», a simplement fait savoir M. Dubé. Cette mesure favorisera le recrutement de nouveaux employés dans ce domaine pour pourvoir aux besoins des usagers supplémentaires, a-t-il assuré.

L’adjointe parlementaire du ministre de la Santé et députée de Soulanges Maryline Picard a accompagné M. Dubé lors de cette annonce, puisqu’elle-même a un enfant handicapé nécessitant des soins à domicile.

«Quand on est confronté à un enfant ayant des besoins lourds, la vie familiale et professionnelle est bouleversée. L’aide supplémentaire permettra d’offrir de manière tangible une meilleure qualité de vie aux familles qui pourront sortir la tête de l’eau», a-t-elle déclaré.