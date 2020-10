Québec déboursera 50 M$ pour appuyer les diffuseurs culturels

Le gouvernement du Québec compensera 75% de l’écart entre les revenus des salles de spectacles au cours des prochains mois et ceux récoltés à la même période l’année précédente, jusqu’au 31 mars 2021.

L’aide s’adresse aux organismes culturels qui présentent des spectacles québécois dans les domaines des arts de la scène, de la musique, des variétés et de la littérature et du conte.

«L’objectif est d’à la fois compenser les organismes culturels pour l’annulation de spectacles et aussi permettre la tenue de spectacles au cours des prochains mois malgré le nombre restreint de spectateurs», a expliqué la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy, en point de presse le 2 octobre.

Le programme s’adressant à l’ensemble des régions du Québec, et non seulement celles en zone rouge, il concerne les revenus qui auront été affectés par les spectacles annulés, reportés ou présentés devant un auditoire moins grand.

«Pour avoir droit à cet argent, les diffuseurs et producteurs devront donner l’assurance que les artistes et tous les autres travailleurs reliés à une production seront payés», a précisé la ministre.

Pourquoi pour six mois? «Parce que contrairement aux restos et aux bars, dans un théâtre, on embauche des artistes et artisans pour une saison complète, a explique le premier ministre François Legault. On ne peut donc pas couper ça au couteau, pour un mois.»

La ministre Nathalie Roy a par ailleurs indiqué que les musées privés et salles de cinémas pourront profiter des annonces faites hier par son collègue ministre de l’Économie jeudi. Une aide supplémentaire de 5 M$ sera également versée aux musées, tandis que les discussions se poursuivent entre le gouvernement et les associations de propriétaires de salles de cinémas. «Je suis confiante qu’on va trouver une façon de les aider.»

Cette aide de 50 M$ annoncée vendredi s’ajoute aux 400 M$ annoncés en juin.

La culture, une priorité pour la CAQ

François Legault a tenu à rappeler l’importance de la culture pour son gouvernement.

«J’ai trouvé ça un peu dur de lire certaines choses au cours des derniers jours», a-t-il avoué.

«Pour moi, la culture a toujours été une priorité, a-t-il poursuivi. La culture québécoise fait partie de notre identité, fait partie de mon bonheur, fait partie de ce que je suis et de ce qu’on est comme Québécois.»

Pour le premier ministre, cette importance de la culture pour le gouvernement a été démontrée dans les budgets records qui lui ont été accordés depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ.

«Ça m’arrache le cœur d’être obligé de prendre la décision de fermer des salles de spectacles et des théâtres, mais on n’a pas le choix. Il faut réduire les contacts sociaux; c’est une question de vie ou de mort», a-t-il soutenu.

Nouvel appel à la population

Avec 1052 nouveaux cas, 27 nouvelles personnes hospitalisées et 7 nouveaux décès, le bilan de la COVID-19 montre encore une fois que la situation est critique au Québec, a souligné le premier ministre François Legault, en ouverture du point de presse.

«À 1000 nouveaux cas, on commence à se dire qu’il va falloir en faire plus.» – François Legault

«S’il y en a qui avaient encore besoin de preuves que la situation est critique, et bien on en a jour après jour, a-t-il souligné. C’est pour ça qu’on a annoncé des fermetures d’activités, pour réduire les contacts.»

Le premier ministre a ainsi à nouveau appelé la population à adhérer aux règles sanitaires et surtout, à rester à deux mètres des personnes qui ne sont pas de la même cellule familiale.

«Demandez-vous pas comment vous pouvez contourner les règles; demandez-vous comment vous pouvez vous assurer d’être toujours à au moins deux mètres des autres personnes. C’est comme ça qu’il faut regarder la situation, et c’est comme ça qu’il va falloir la regarder pour un certain temps.»