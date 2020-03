Le gouvernement du Québec ordonne au plus tard demain à minuit la fermeture l’ensemble des entreprises et services non essentiels, et ce, jusqu’au 13 avril. Il précise toutefois que le télétravail et le commerce en ligne sont permis en tout temps pour toutes les entreprises.

Afin de répondre à nos lecteurs, voici les différents secteurs de la liste des commerces et services essentiels dévoilée par le gouvernement cet après-midi.

Les commerces essentiels sont les suivants:

Épiceries et autres commerces d’alimentation

Pharmacies

Dépanneurs

Grandes surfaces hors centre commercial (offrant des services d’épicerie, pharmacie ou de quincaillerie)

Produits pour exploitations agricoles (mécanique, engrais, etc.)

Société des alcools du Québec (SAQ) et Société québécoise du cannabis (SQDC)

Salons funéraires, crémation et cimetières

Restaurants (comptoirs pour emporter ou livraison seulement)

Hôtels

Nettoyeurs et lavomat

Commerces d’articles médicaux et orthopédiques

Commerces d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie

Déménageurs

Équipements de travail (sécurité et protection)

Pour les autres secteurs, nous vous invitons à consulter la liste ci-dessous en cliquant sur chacun. Vous trouverez toutefois des exemples entre les parenthèses.