Québec reconduit l’entente de la Régie de police Roussillon pour deux ans

Sans tambour ni trompette, le gouvernement du Québec a mis fin à l’impasse qui persistait quant à l’issue de la Régie intermunicipale de police Roussillon, obligeant la reconduction de l’entente pour deux ans.

«Le sous-ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a informé les organismes municipaux concernés», indique un porte-parole dans un courriel envoyé au Reflet. La pandémie de la COVID-19 au Québec a coïncidé avec la décision du gouvernement, lui faisant ombrage.

L’entente intermunicipale signée le 10 décembre 2008 a donc été prolongée jusqu’au 15 mars 2022.

Invitée à commenter, la présidente de la Régie intermunicipale et mairesse de Sainte-Catherine, Jocelyne Bates, s’est dit partagée.

«Je suis contente que la Régie continue de vivre parce qu’on a un corps de police performant, mais je suis triste que ce soit au détriment de certaines villes», a-t-elle dit.

Elle a promis de poursuivre ses représentations auprès des ministères des Affaires municipales et de la Sécurité publique pour que «l’iniquité régionale actuelle» ne se répète pas lors du renouvellement.

«Je devais avoir une rencontre avec la ministre Laforest [Andrée, des Affaires municipales] pour discuter du dossier le 7 avril, mais elle a été annulée en raison de la COVID-19», a-t-elle expliqué.

Le Reflet attend les commentaires du maire de Delson, Christian Ouellette, qui avait personnellement milité auprès de la ministre des Affaires municipales avant qu’elle ne prenne sa décision. Le maire avait martelé que le statu quo est inéquitable. Le coût du service actuel revient à 282$ par citoyen à Delson, alors que la moyenne payée par les villes est de 212$.

Rappel des derniers développements

Québec a été obligé de trancher parce que les sept Villes ne sont jamais parvenues à s’entendre après plus d’un an de discussions. Toutes les Municipalités, sauf Candiac et Saint-Constant qui voulaient fonder un corps policier commun, avaient entériné la plus récente recommandation du comité aviseur. Il fallait que ce soit à l’unanimité. Québec était aussi en faveur de la plus récente proposition. C’est sur la base de ces faits que le maire de Delson aurait voulu que la majorité l’emporte, à défaut d’avoir l’unanimité.