Quelle est la voiture mondiale de 2019? Les paris sont lancés!

Article par Olivier Beaulieu

Chaque année, on rassemble près d’une centaine de journalistes automobiles du globe pour déterminer les voitures récipiendaires dans chacune des six catégories incluant celle de la voiture mondiale de l’année, la palme la plus convoitée! Et pour représenter le Canada, le Guide de l’auto est fier de voir son journaliste Gabriel Gélinas être choisi parmi les journalistes invités à se positionner.

Le fonctionnement est simple. On regroupe tous les véhicules lancés sur le globe pour l’année-modèle 2019 et on choisit! Actuellement, 10 voitures par catégorie ont été retenues. Le 5 mars prochain, on regroupera une fois de plus les journalistes-juges à Genève pour réduire le nombre de finalistes au minimum. Les grands gagnants seront annoncés dans la magnifique ville de New York le 17 avril 2019. Voici les finalistes!

Voiture mondiale 2019

Audi e-tron quattro, BMW Série 3, Ford Focus, Genesis G70, Hyundai Nexo, Jaguar I-PACE, Mercedes-Benz Classe A, Suzuki Jimny, Volvo S60/V60, Volvo XC40.

Voiture mondiale urbaine 2019

Audi A1, Hyundai AH2/Santro, Kia Soul, SEAT Arona, Suzuki Jimny.

Voiture mondiale luxueuse 2019

Audi A7, Audi Q8., BMW Série 8, Mercedes-Benz CLS, Volkswagen Touareg.

Voiture mondiale de performance 2019

Aston Martin Vantage, BMW M2 Competition, Hyundai Veloster N, McLaren 720S, Mercedes-AMG Coupé 4 portes.

Voiture mondiale verte 2019

Audi e-tron quattro, Honda Clarity PHEV, Hyundai Nexo, Jaguar I-PACE, Kia Niro EV.

Design mondial 2019

Citroen C5 Aircross, Jaguar E-PACE, Jaguar I-PACE, Suzuki Jimny, Volvo XC40.