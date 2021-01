Les aides-soignantes sont responsables des soins et du bien-être des autres. La plupart des gens qui se lancent dans ce domaine sont connus pour leur sensibilité, leur nature généreuse et leur désir d’aider ceux qui en ont besoin. Les soins impliquent généralement des responsabilités telles que donner le bain, nourrir, superviser la sécurité, et veiller aux besoins émotionnels de leurs patients. Mais plus précisément, quelles sont les qualités de l’aide-soignante?

Avoir de l’empathie

L’une des meilleures qualités qu’une aide-soignante peut avoir est un sentiment d’empathie pour les personnes sous ses soins. Qu’elle prenne soin d’une personne âgée en perte d’autonomie ou d’une personne à mobilité réduite, un sentiment de compréhension et de connexion personnelle est essentiel. Les bonnes aides-soignantescomprennent que leurs patients peuvent se sentir vulnérables, effrayées, confuses et mal à l’aise, et doivent être en mesure d’identifier et d’apaiser ces peurs peut créer un sentiment de calme et de confiance pour les personnes soignées.

Être patiente

Les personnes qui reçoivent des soins n’ont généralement pas la capacité d’être pleinement indépendantes et autosuffisantes, ce qui peut conduire à de la frustration et de la colère. La patience est donc vitale dans le rôle de soignant. Il faut donc être capable de ne pas prendre la situation personnellement, tout en fournissant des services de soins de haute qualité.

De plus, les bonnes aides-soignantes savent calmer et apaiser leurs patients. Les personnes en situation de soins doivent souvent être incitées à manger, à boire et à coopérer dans une certaine mesure à leurs propres soins.

Être fiable et honnête

La fiabilité est un trait important chez une aide-soignante. Les personnes qui reçoivent des soins dépendent de leurs soignants et ressentent souvent un sentiment d’attachement personnel. Les aides-soignantes doivent toujours être à l’heure, en particulier si l’administration de la nourriture ou des soins médicaux fait partie de la responsabilité du poste.

L’honnêteté est tout aussi indispensable, en particulier pour celles qui offrent leurs services au domicile de leurs patients. De plus, l’aide-soignante sait garder les choses pour elle-même, à moins que la divulgation de l’information ne soit essentielle pour la sécurité, le bien-être et la protection du patient.

Avoir une constitution forte

Les aides-soignantes doivent souvent gérer des fluides corporels, des soins des plaies, les bains et d’autres routines d’hygiène personnelle de leurs patients. Une bonne aide-soignante ne craint pas les situations délicates et travaille pour aider ceux dont elle s’occupe à conserver un sentiment de dignité. Une aide-soignante ne réprimande jamais ni ne fait honte à ses patients pour des fonctions corporelles incontrôlables, indépendamment de l’âge ou des circonstances.

Avoir des attentes réalistes

Les personnes soignées prennent souvent plus de temps que d’habitude pour accomplir des tâches ou des routines simples. Comprendre les limites de ceux dont l’aide-soignante s’occupe peut aider à réduire les tensions dans l’environnement. Les bonnes aides-soignantes reconnaissent les capacités et encouragent l’autosuffisance tout en fournissant les niveaux de soins et d’attention nécessaires. Avoir des attentes réalistes sur les capacités d’une personne sous sa garde peut l’aider à fournir des soins individualisés et appropriés.