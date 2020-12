Quelques conseils pour mieux affronter la route cet hiver

Avec l’arrivée de la neige et du froid, OK Pneus offre quelques conseils aux automobilistes de la Rive-Sud.

Batterie à plat

Les batteries ont tendance à défaillir quand la température baisse, mais saviez-vous que le dommage a été subi durant les chaleurs de l’été? Quand le liquide de la batterie s’évapore à la chaleur, le régulateur de tension envoie plus de tension à la batterie, ce qui ne fait que détériorer son état et réduire sa capacité de réserve.

Vérifiez votre batterie avant de prendre la route pour vous assurer qu’elle fonctionne bien et qu’elle n’a pas besoin d’être remplacée.

Pression des pneus insuffisante

Vous n’êtes pas seuls à souffrir des températures glaciales; lorsque l’air à l’intérieur de vos pneus refroidit, il se contracte, ce qui produit une baisse de pression dans vos pneus.

Pour éviter un sous-gonflage, il vaut mieux vérifier la pression de vos pneus au moins deux fois par mois.

Consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule ou l’étiquette sur le montant de la porte, côté conducteur, pour y trouver la pression recommandée.

Essuie-glaces affaiblis

Saviez-vous que vous devriez envisager de changer vos essuie-glaces tout comme vos pneus, l’hiver venu? Vos essuie-glaces ordinaires ne sont pas conçus pour fonctionner dans la glace et la neige, et peuvent s’user et même se briser dans des conditions glacées.

Les essuie-glaces d’hiver sont plus robustes et faits de caoutchouc flexible conçu pour résister aux températures glaciales.