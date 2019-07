Quels accessoires remettre à la fin d’une location?

Article par Antoine Joubert

Lorsque je rendrai ma voiture de location après quatre ans, devrai-je aussi remettre les jantes et accessoires qui figurent au contrat initial?

————

Bonjour Normand,

Il s’agit d’une excellente question, puisqu’il existe une zone grise dans ce domaine. Le premier exemple que je pourrais vous donner concerne les jantes et les pneus. Vous avez choisi d’acheter en accessoire de belles jantes et des pneus de plus grosse dimension? Pas de problème.

Maintenant, si le concessionnaire vous les a facturés en entier, ce dernier aurait aussi dû vous remettre les jantes et pneus d’origine du véhicule. Ce sont ces jantes et ces pneus que vous devriez donc lui remettre, vous permettant alors de conserver ceux pour lesquels vous avez déboursé un supplément. Par contre, s’il les a conservé pour lui, il vous sera difficile quatre ans plus tard de remettre une voiture… sans pneus et jantes!

Retenez cependant que tout accessoire qui serait « résidualisable » doit être retourné avec le véhicule. Par exemple, si votre contrat de location vous engage sur 48 mois à payer 52% de la valeur de l’auto, et que l’on ne vous facture que 52% du prix d’un accessoire, ce dernier devra être retourné. Or, dans le cas contraire, vous pourriez bien sûr le conserver, en considérant toutefois que son retrait n’altère pas la condition de la voiture.

Ainsi, retirer un aileron qui aurait nécessité un exercice de perçage du coffre pour son installation, vous obligerait à réparer celui-ci et le repeindre avant de remettre les clés de l’automobile. Et même si vous avez déboursé une somme complète pour l’installation de vitres teintées ou d’une pellicule protectrice de capot, il vous sera évidemment impossible de les garder.

Alors oui, techniquement, les accessoires pour lesquels vous payez à 100% sont à vous. Or, comme vous le voyez, il arrive des situations où le jeu n’en vaut pas la chandelle.