Quels équipements de rangement vous faut-il dans votre garage?

Article par Olivier Beaulieu

Le garage est une pièce sacrée dans bon nombre de foyers. On y stationne et entretient nos voitures, on y construit des meubles et on y range la panoplie d’accessoires qui envahissent notre maison. Et les garages annexés à une demeure peuvent être habituellement classés en deux catégories : les garages rangés et les garages en désordre. Peu importe la catégorie à laquelle vous appartenez, vous serez assurément intéressé par ces quelques idées d’accessoires de rangement.

Les pneus

La « saison des pneus » bat son plein et vous devrez bientôt faire installer des semelles d’hiver. Alors que ferez-vous de vos pneus d’été? Outre quelques consommateurs qui paient pour entreposer leurs pneus chez le concessionnaire, la plupart les conserveront dans leur garage. Pour éviter qu’ils encombrent le plancher, un support mural réglable pour vos pneus est une excellente option. En échange d’environ 50 $, vous pourrez les ranger en hauteur et au mur! Si vous possédez plusieurs ensembles de pneus, pourquoi ne pas vous procurer un support de pneus à étages qui peut contenir jusqu’à 10 pneus?

Les outils

Évidemment, les outils prennent également beaucoup d’espace dans un garage. Et si vous ne les rangez pas correctement, vous serez vite envahi par un fouillis qui traînera au sol et qui risque d’endommager votre véhicule lorsqu’il est stationné. Dans cet ordre d’idées, il existe plusieurs types d’armoires à outils pour ranger vos biens intelligemment dans votre garage. Sachez que pour les vis et les clous, il y a des bacs de rangement séparés en plusieurs sections pour à peine plus de 20 $.

Les équipements de sport

Les parents de plusieurs enfants comprendront sans doute l’ampleur du casse-tête que peut engendrer un mauvais système de rangement des équipements sportifs. Les vélos, les jeux de ballon et de balle, les raquettes, les trottinettes et les patins deviennent rapidement éparpillés et il devient difficile de s’y retrouver. Rassurez-vous, il existe plusieurs concepts de support à vélo qui conviennent à toutes les dispositions de garage. Pour les équipements de sport imprégnés d’une odeur nauséabonde, on vend pour quelques dizaines de dollars des supports multifonctionnels d’équipements sportifs.

Quoi qu’il en soit, les boutiques en ligne telle qu’Amazon regorgent d’idées de système de rangement pour votre garage et votre cabanon. Il ne suffit que de chercher selon vos besoins et votre budget. Bon magasinage!