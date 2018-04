Article par Olivier Beaulieu

Au cours des décennies 1980 et 1990 aux États-Unis, il y a eu un intérêt marqué pour les films d’action. Rocky, Rambo, Terminator et j’en passe ont attiré l’attention des Américains qui désiraient être divertis par le septième art. Et qu’ont en commun ces œuvres populaires? Les acteurs Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, bien évidemment! Sans plus tarder, voici un coup d’œil sur leur garage de rêve. Selon vous, qui a la plus belle collection?

Débutons par notre cher Arnold. À lui seul, il aurait de quoi fournir un plateau complet de véhicules du prochain film Les sacrifiés. Il possède près d’une demi-douzaine de Hummer, mais aussi un Tank. Oui oui, un char d’assaut! Et s’il veut se la jouer plus sportif, il va s’entraîner en musculation à bord de sa Bugatti Veyron. Lors des soirées mondaines, Schwarzenegger se balade en Bentley Continental, en Mercedes-Benz SLS AMG ou bien en Ferrari 360 Spider. Bref, il a l’embarras du choix!

Sylvester Stallone, vedette de Rocky, possède lui aussi une Bugatti Veyron dans son garage. Selon certains médias américains, il l’aurait acheté après que son ami Arnold s’en soit procuré une. Lorsque Stallone doit se rendre à des soirées ou bien parcourir de longues distances, il opte plutôt pour sa Rolls-Royce Phantom, une voiture beaucoup plus confortable! Ailleurs dans son garage, il cache également une Ferrari 612 Scaglietti, une Mercedes-Benz SLS AMG et une Aston Martin DBS. Si Schwarzenegger entretient une passion débordante pour les Hummer, Stallone préfère quant à lui le look et le confort des Mercedes-Benz Classe G.

Il est temps de rendre votre verdict. Qui de Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone a le plus beau garage?