Qui vous offre la meilleure valeur en 2019?

Article par Guillaume Rivard

L’automobile représente de loin l’une des principales dépenses des Canadiens.

Il est donc tout naturel de rechercher des marques et des modèles qui nous en donnent le plus pour notre argent – pas juste au moment de l’achat, mais aussi pendant les années à venir.

À ce sujet, la firme d’analyse de marché Vincentric a annoncé ses huitièmes prix annuels pour la meilleure valeur au Canada. Les gagnants sont ceux qui affichent les plus faibles coûts de propriété en fonction de leur prix.

En se basant sur huit facteurs différents, soit la dépréciation, les frais et taxes, le financement, les dépenses en carburant, les primes d’assurance, l’entretien, le coût de renoncement et les réparations, Vincentric a mené son évaluation dans les dix provinces canadiennes et dans les Territoires du Nord-ouest.

« Les prix de Vincentric orientent les consommateurs en illustrant l’importance de tenir compte des coûts de propriété d’un véhicule dans leurs décisions d’achat, affirme le président de Vincentric, David Wurster. Par exemple, un véhicule dont le prix est plus élevé à l’achat peut coûter moins cher sur l’ensemble des années qu’il demeure en notre possession qu’un autre véhicule vendu à un prix plus abordable. »

En 2019, Mazda est la marque de voitures qui offre la meilleure valeur au Canada selon Vincentric, tandis qu’Audi se classe première chez les voitures de luxe. Du côté des VUS et multisegments, Toyota est la marque populaire numéro un, alors que sa division de prestige Lexus domine les marques de luxe. Ford est pour sa part la meilleure marque de camions, et ce, pour une quatrième année de suite.

Voici maintenant une liste des modèles de véhicules qui offrent la meilleure valeur cette année d’après les calculs de Vincentric :

Voiture sous-compacte – Mitsubishi Mirage et Honda Fit

Voiture compacte – Toyota Corolla et Mazda3

Voiture intermédiaire – Subaru Legacy

Voiture pleine grandeur – Toyota Avalon

Voiture sport – Mazda MX-5

Voiture hybride – Honda Accord Hybride

Voiture électrique/rechargeable – Kia Soul EV

Voiture compacte de luxe – Audi A3

Voiture intermédiaire de luxe – Lexus ES 350

Voiture pleine grandeur de luxe – Audi A7

Voiture sport de luxe – Alfa Romeo 4C

Voiture hybride de luxe – Lexus ES 300h

Coupé de luxe – Audi A5

Cabriolet de luxe – Audi A3

VUS/multisegment sous-compact – Mazda CX-3

VUS/multisegment compact – Honda CR-V

VUS/multisegment intermédiaire – Subaru Outback

VUS/multisegment pleine grandeur – Chevrolet Tahoe

VUS/multisegment hybride – Toyota Highlander hybride

VUS/multisegment électrique/rechargeable – Hyundai Kona électrique

Fourgonnette – Toyota Sienna

VUS/multisegment compact de luxe – Lexus UX 200

VUS/multisegment intermédiaire de luxe – Lincoln Nautilus

VUS/multisegment pleine grandeur de luxe – Audi Q7

VUS/multisegment hybride de luxe – Lexus UX 250h

VUS/multisegment électrique/rechargeable de luxe – Volvo XC60 T8

Camion intermédiaire – Toyota Tacoma

Camion pleine grandeur ½ tonne – Ford F-150

Camion pleine grandeur ¾ tonne – Ford F-250

Camion pleine grandeur 1 tonne – Ford F-350