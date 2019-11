Radar photo du pont Mercier : 5000 constats cet été

Le radar photo placé à 350 m de la sortie Airlie sur la route 138 après le pont Honoré-Mercier a pris plus de 5000 conducteurs en défaut durant l’été.

Plus précisément, 5168 constats d’infraction ont été signifiés grâce à l’appareil entre le 1er juillet et le 30 septembre, selon les données du ministère de la Justice. Globalement, les amendes et frais reliés aux contraventions représentent 686 951 $, soit 133 $ par constat.

C’est en juillet que le plus grand nombre de fautifs a été photographié : 2241, ce qui représente le double du mois d’août où le dispositif a sanctionné 1111 excès de vitesse. 1816 constats ont été enregistrés en septembre.