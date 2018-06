Radio Radio, Émile Bilodeau, Patrice Michaud et Alaclair Ensemble seront les têtes d’affiche à Longueuil

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Jean Laramée

Sous le thème Histoire de héros, les célébrations de la Fête nationale du Québec inviteront à chanter le Québec d’hier, d’aujourd’hui et de demain, les 23 et 24 juin. Sur la scène du Vieux-Longueuil le 23 juin, le groupe Radio Radio fera lever la foule, précédé du chanteur de Longueuil Stéphane Turcotte. Le lendemain, Émile Bilodeau, Patrice Michaud et la formation hip hop Alaclair Ensemble se succéderont au parc de la Cité.

Lors du dévoilement de la programmation des fêtes du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert à l’hôtel de ville le 9 mai, la mairesse Sylvie Parent a invité la population de Longueuil et de la région à profiter des activités qui mettront en vedette «notre Québec, qui nous rend fier, celui qu’on a envie de célébrer».

Le thème Histoire de héros vise à souligner l’œuvre de nombreux bâtisseurs qui ont contribué à forger le Québec, tels que Madeleine Parent, Gabrielle Roy, Cyril Duquet ou Pierre Falardeau, a fait valoir Mme Parent.

Dans le «grand jacuzzi» du Vieux-Longueuil

Le 23 juin, l rue Saint-Charles accueillera ses visiteurs dès 18h puisque la chanteuse Marilyne Léonard, finaliste à la La Voix 2016, montera sur la scène de la Bastringue.

Dès 20h, sur la scène Desjardins, tout près du parc St.Mark, le chanteur et guitariste autodidacte Sylvain Turcotte mettra en valeur le répertoire québécois, lui qui connaît pas moins de 500 chansons des plus grands artistes du Québec.

Il cédera ensuite sa place à Radio Radio.

«Ce groupe faisant des vagues partout où il passe est la preuve que la langue n’est pas une barrière dans l’industrie musicale, a présenté la présidente de la Corporation du Vieux-Longueuil en fête, Doris Guérette. Avec son franc parler franco-acadien et son joyeux hip hop, il aura l’honneur de baigner dans le grand jacuzzi de la rue Saint-Charles!»

Les deux membres du groupe ont remercié les membres organisateurs de leur offrir cette tribune.

«On nous a appelé pour célébrer…c’est notre force!, a lancé Gabriel Malenfant. On garantit un bon show!»

L’animation de la soirée sera assurée par la comédienne et danseuse Nadine Brière.

Mme Guérette a mentionné que la Corporation a voulu personnaliser la thématique des héros, alors que les dignitaires feront l’éloge des héros de Longueuil en début de spectacles.

Le 24 juin sera davantage consacré à la famille, avec une foule d’activités dont des jeux d’adresse, jeux gonflables, yoga, pique-nique festif, cours de rouli-roulant, danse en ligne et folklorique, ou encore la traditionnelle messe à la Cocathédrale.

Saint-Hubert

Les familles sont invitées à participer aux activités (ateliers de création de bandes dessinées, jeux gonflables, soccer bulle, petit train, etc.) le 24 juin dès 14h30 au parc de la Cité.

Les trois artistes en vedette au parc de la Cité ont en commun de s’être distingués lors du dernier gala de l’ADISQ. Celui qui a raflé le prix Révélation de l’année. le Longueuillois Émile Bilodeau, s’est dit très heureux de prendre part aux festivités dans sa ville.

«Je suis content du concept cette année, de l’hommage qu’on fait à ces grands artistes. Peut-être qu’un jour, moi aussi je serai un héros de la chanson francophone», a-t-il témoigné, arborant un t-shirt de Paul Piché.

«Et sachez qu’il y aura une belle jeunesse à Longueuil parce que, ben, c’est un peu ça mon contrat!» a-t-il ajouté en riant.

Patrice Michaud, qui montera sur scène avec «les Majestics» a pour sa part fait mention de la réputation que détient la Fête nationale de Saint-Hubert – une des meilleures, selon les artistes qui y sont passés.

Sa prestation extérieure divergera «nettement» de ce qu’il offre habituellement en salle. «En salle, je parle beaucoup, je fais trop de monologues. Ce show-là sera plus ramassé, plus percutant», décrit-il, promettant une surprise pour le public.

Ses spectacles sont aussi l’occasion de rendre un hommage aux groupes qui ont triomphé au Québec durant les années 1960, tels que les Sultans ou César et les Romains.

«C’est un amour qu’on partage sans tomber dans la caricature. Mais on va quand même jusqu’au bout de ce trip-là. C’est très dynamique et hyper dansant. C’est une page musicale de notre histoire à laquelle on n’a pas souvent donné de place. Maintenant, où on en est, c’est correct de jeter la lumière sur ce qui faisait danser les gens à l’époque.»

Patrice Michaud est d’avis que la Fête nationale revêt toujours un caractère politique puisque c’est le moment dans l’année où l’on célèbre des valeurs collectives et la famille «au sens large».

«On est devant une célébration de notre identité culturelle, de notre langue, de notre capacité d’intégration. C’est un bagage de valeurs qu’on veut conserver, pour lequel on se bat. Si ça, ce n’est pas politique, ben moi, j’abandonne!»

Patrice Michaud