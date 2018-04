La rage au volant envers les cyclistes demeure stable, selon les policiers

Crédit photo : Depositphotos

Le nombre de cas de rage au volant entre conducteurs et cyclistes n’aurait pas connu d’augmentation, selon la Régie intermunicipale de police Roussillon. Du même souffle, elle reconnaît cependant qu’elle arrive difficilement à évaluer le nombre de ce type d’incident.

«Nos statistiques de 2017 ne nous permettent pas de quantifier le nombre de déplacements policiers à cet effet lorsque la sanction se rapporte au Code de la sécurité routière ou lorsque les patrouilleurs se rendent sur les lieux pour calmer une situation», déclare Karine Bergeron, agente aux relations avec les médias à la Régie.

«Selon les appels logés au service de police, nous n’avons pas constaté que la rage au volant impliquant des cyclistes et des automobilistes prenaient de l’ampleur, enchaîne-t-elle. Par contre, certaines personnes pourraient avoir été impliquées dans un tel événement sans toutefois contacter le service de police.»

Elle indique que pour l’année 2017, aucune plainte de nature criminelle à cet effet n’a été déposée.

Ne pas hésiter à communiquer

L’agente souligne que lorsqu’il y a conflit sur la route et qu’une des parties semble agressive ou violente, il ne faut pas hésiter à communiquer avec le 911.

«Les policiers se déplaceront pour assurer la sécurité de tous. Si vous êtes en vélo, observez attentivement le suspect et prenez en note le numéro de plaque de son véhicule», mentionne Karine Bergeron.

Selon le Code de la sécurité routière, le conducteur d’un véhicule doit laisser une distance sécuritaire entre lui et un cycliste. S’il doit effectuer un dépassement, il doit ralentir et laisser, entre le véhicule et le cycliste, une distance de 1 m dans une zone de 50 km/h et moins et de 1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h.

Quant aux cyclistes, ils ont l’obligation de circuler à la file lorsqu’ils se déplacent en groupe. De plus, leur formation ne peut excéder plus de 15 personnes.

«S’il y a plus de 15 cyclistes, il faut former un autre groupe. Les cyclistes doivent aussi respecter la signalisation», termine Mme Bergeron.

