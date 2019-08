Ram 1500 EcoDiesel 2020 : thérapie de couple

Article par Germain Goyer

Pour 2020, FCA débarque avec la troisième génération de son moteur V6 EcoDiesel de 3,0 L.

Après que Ford et General Motors aient à leur tour emprunté cette direction dans les dernières années avec leur camionnette pleine grandeur, il était logique que Ram sorte une version améliorée.

Nous nous sommes déplacés au Minnesota pour en faire l’essai.

Quelques chiffres

Ce nouveau moteur turbocompressé assemblé en Italie développe 260 chevaux et un couple de 480 livres-pied. Il s’agit de 20 livres-pied de plus que ce que propose General Motors dans les Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500, et 40 de plus que chez Ford dans le F-150. Dans ce créneau de camionnettes prêtes à travailler fort en échange d’une potentielle économie de carburant, Ram marque un point.

Tout ça a un prix

Le Ram 1500, en version Tradesman à roues motrices arrière et dotée de la cabine Quad Cab coûtera 49 395 $ si l’on choisit la nouvelle motorisation turbodiesel.

Pour les versions Tradesman et Big Horn à moteur V6 Pentastar de 3,6 L, le prix de l’option s’élève à 5 800 $. Quant aux déclinaisons Sport, Rebel, Laramie, Longhorn et Limited, il faut débourser 3 900 $ supplémentaires comparativement au V8 Hemi de 5,7 L.

D’ailleurs, pour la première fois, FCA donne la possibilité de combiner la version Rebel au moteur EcoDiesel.

Aussi pour le Ram 1500 Classic

Une camionnette pleine grandeur, ça coûte la peau des fesses et tous n’ont pas les moyens de se permettre l’achat d’un véhicule aussi onéreux. Et puisque les gens demandent des camionnettes pleine grandeur à prix inférieur, Ram continue de produire son 1500 de précédente génération sous l’appellation Classic. Et cette version pourra, elle aussi, être animée par ce V6 turbodiesel. Pour l’obtenir, il faudra minimalement payer 51 370 $. Il s’agira d’une version dotée d’une cabine Quad Cab et du système 4×4.

Et la consommation?

Au moment de publier, FCA et Ressources naturelles Canada n’ont pas divulgué les cotes de consommation de cette nouvelle motorisation. En revanche, lors de notre essai qui s’est majoritairement déroulé sur des routes de campagne sur lesquelles nous roulions environ à 90 km/h, l’ordinateur de bord enregistrait une consommation de 9,4 L/100 km. Celle-ci a soudainement bondi à 15,4 L/100 km lorsque l’on a tiré une remorque chargée de deux véhicules tout-terrain.

La version équivalente chez Chevrolet affiche une consommation de 8,9 L/100 km en conduite combinée. Pour le même type de conduite chez Ford, on enregistre 9,5 L/100 km.

En remorquage

L’un des avantages d’un moteur diesel turbocompressé, c’est la force dont il est doté, malgré sa petite cylindrée. En effet, il peut remorquer une charge de 5 697 kilogrammes (12 560 livres).

À titre de comparaison, le F-150 à moteur V6 turbodiesel Power Stroke peut tracter jusqu’à 5 170 kilogrammes (11 400 lb). Chez Chevrolet, on doit se contenter d’une capacité de remorquage de 4 218 kilogrammes (9 300 lb) avec le Silverado à moteur à six cylindres Duramax de 3,0 L.

Les autres moteurs demeurent, évidemment!

Si le V6 EcoDiesel de 3,0 L est de retour en 2020, ce n’est pas pour remplacer l’un ou l’autre des moteurs existants.

Et mon petit doigt me dit que le nouveau moteur turbodiesel devra être plus que convaincant pour charmer une clientèle qui est fidèle aux moteurs atmosphériques à six ou huit cylindres. Et ce, même si ces derniers ont parfois tendance à consommer davantage.

Un habitacle à la hauteur

Pour bien des conducteurs de camionnettes pleine grandeur, « le bureau » est en fait le véhicule. Et ça, Ram le sait et c’est assurément pour cette raison qu’il propose un habitacle qui se distingue notamment de celui du Silverado. Il est bien conçu et tout à fait ergonomique. Ses sièges sont fort confortables, ce qui n’a pas toujours été monnaie courante dans ce segment. FCA n’a pas que du bon au sein de sa gamme, force est de l’admettre, mais le Ram 1500 fait sans contredit partie de ses véhicules les mieux réussis.

Et comment se passer de l’écran central de 12 pouces auquel est jumelé le système d’infodivertissement Uconnect?

En bref

En raison des frais d’entretien supplémentaires, la surprime à l’achat et la fiabilité qui reste à prouver, j’opterais indéniablement pour une version munie d’un moteur à essence conventionnel. Tout dépendamment des besoins, les V6 Pentastar et V8 Hemi seraient sans contredit les deux moteurs vers lesquels je me tournerais. Il s’agit de produits au point et dont la fiabilité est éprouvée.