Ram 1500 eTorque 2019 : imperceptible, tel que promis

Article par Michel Deslauriers

LEXINGTON, Kentucky – Les ventes du Ram 1500 2019 redessiné sont en branle depuis quelques mois déjà, et bien que la première vague de camions arrivée chez les concessionnaires était équipée du V8 HEMI de 5,7 litres de FCA, les nouvelles motorisations eTorque sont maintenant disponibles.

Qu’est-ce que le système eTorque? La réponse courte : il s’agit d’un système d’hybridation légère, inclus avec chaque V6 Pentastar de 3,6 litres vendu, en option avec le V8 HEMI. Toutefois, l’eTorque propose beaucoup de fonctionnalités, et nous tenterons de vous l’expliquer sans vous endormir avec les détails techniques.

Ce qu’il est important de savoir, c’est qu’il a été conçu pour être aussi transparent que possible, et ne nécessite aucune intervention du conducteur. Le système eTorque consiste en un moteur générateur, une batterie 48 volts d’une capacité de 0,43 kWh et un système de gestion, éliminant du coup le traditionnel alternateur. Son fonctionnement peut être morcelé en six conditions de conduite : AutoStop, assistance E-roll, accélérations et montées en rapport, vitesses de croisière, décélérations et rétrogradations ainsi que freinage régénératif.

AutoStop est le système automatique arrêt/redémarrage du Ram 1500 2019, géré par les composants eTorque. La batterie, grosse comme un porte-documents et installée dans l’habitacle derrière les sièges arrière, ne sacrifie pas l’espace pour les passagers. Elle fournit de l’énergie aux accessoires 12 volts – climatisation, audio, ports USB et plus – et la fonction AutoStop peut être activée pendant un maximum de 10 minutes, selon FCA. Bien sûr, si la demande en énergie est trop élevée, comme le climatiseur qui fonctionne au maximum, ou si la batterie n’a pas suffisamment d’énergie en banque, le système arrêt/redémarrage ne sera pas aussi efficace – ce qui est tout à fait normal. Pendant ce temps, le système de climatisation tentera néanmoins d’équilibrer confort et économie de carburant.

Puisque l’on en parle, les ingénieurs de FCA mentionnent une économie d’à peu près 50 millilitres d’essence toutes les 90 secondes quand AutoStop est activé. Cela semble très peu, mais au fil du temps, on finit par économiser plusieurs litres de carburant.

L’assistance E-roll s’active au moment où le conducteur commence à lever le pied de la pédale de frein, alors qu’eTorque réanime le moteur à combustion en environ 70 millisecondes. Jumelé avec le V6, eTorque mise sur un moteur électrique de 9 kW procurant un couple de décollage de 90 livres-pied, contribuant à l’accélération initiale du camion, qui se produit en aussi peu que 400 millisecondes. Avec le V8, eTorque comprend un moteur électrique de 12 kW et un couple de décollage de 130 livres-pied.

Notez que ces chiffres ne peuvent être combinés avec le couple du moteur à essence, puisqu’ils ne se manifestent pas simultanément. On conserve donc la puissance du V6 à 305 chevaux et 269 livres-pied, et celui du V8 HEMI, à 395 chevaux et 410 livres-pied.

Lors des accélérations, ou plus spécifiquement lors des montées en rapport de la boîte automatique à huit rapports, le moteur baisse légèrement et brièvement en régime afin de se préparer pour l’engrenage suivant. Durant ce court laps de temps, eTorque intervient et récupère cette mince quantité d’énergie autrement perdue pour renflouer sa batterie, tout en adoucissant le passage des rapports. Quelques électrons sauvés ici et là, mais encore une fois, on accumule les économies au fil du temps.

À des vitesses de croisière, le système eTorque réduit les traînées parasites et aide à maximiser l’utilisation des technologies d’économie de carburant, telles que la désactivation de cylindres dans le V8 HEMI ainsi que le calage variable des soupapes.

Lors des décélérations et des rétrogradations, le système coupe l’alimentation en essence dès que le Ram 1500 2019 tombe en roue libre, et le processus de récupération d’énergie recommence. Les rétrogradations de rapport sont également adoucies par le système eTorque.

Lors du freinage régénératif, trois niveaux de récupération d’énergie entrent en jeu : eTorque pur avec aucune implication du système de freinage, friction de freinage pure sans eTorque (à des vitesses de 16 km/h et moins) ou un mélange des deux.

Le résultat de tout cela, des performances accrues et une plus grande économie de carburant. Par contre, difficile de les quantifier. Ni l’EPA (Environmental Protection Agency) ni Ressources naturelles Canada n’ont officialisé des cotes de consommation au moment d’écrire ces lignes, alors on devra attendre pour voir s’il y aura une différence notable avec leurs procédures de calcul. En conduite réelle, FCA avance une efficacité énergétique bonifiée d’au plus 10% avec le V6 et d’au plus 13% avec le V8, mais tout dépend des habitudes de conduite des gens, des conditions routières et d’autres facteurs. Nous avons observé une moyenne de 11,6 L/100 km lors de notre essai avec le moteur V8. Lorsque les ingénieurs ont été questionnés à savoir si le Ram 1500 était plus rapide grâce au système eTorque, ils ont simplement répondu : « on laissera à vous, les journalistes, le soin de le découvrir ».

Sur la route, le Ram 1500 2019 muni du V8 eTorque ne semblait pas plus véloce qu’avec une motorisation non hybride, on devra donc effectuer quelques tests d’accélération pour discerner une différence. En contrepartie, le V8 rend le camion déjà assez rapide, alors l’écart serait impertinent de toute façon. Nous avons également conduit brièvement un 1500 équipé du moteur V6, et bien que sa sonorité ne soit pas aussi mélodieuse que celle du HEMI, à moins de devoir remorquer de lourdes charges, il fera amplement le travail tout en étant moins énergivore.

Ce que nous avons remarqué, c’est à quel point les montées en rapport et les rétrogradations étaient fluides, alors que le moteur à essence s’arrêtait et redémarrait sans vibrations ou à-coups. Le système eTorque rend le Ram encore plus raffiné.

Dans un Ram 1500 4×4, l’ajout de l’eTorque au V8 réduit la charge utile maximale de 885 kg (1 950 lb) à 848 kg (1 870 lb), et la capacité de remorquage maximale de 5198 kg (11 460 lb) à 5 157 kg (11 370 lb); bref, les différences sont négligeables. Puisque l’on parle de chiffres, la capacité de remorquage maximale dans le Ram 1500 est estimée à 5 783 kg (12 750 lb) avec un rouage 4×2 et le V8 eTorque, tandis que le moteur V6 permet la plus grande charge utile à 1 052 kg (2 320 lb) et peut tracter jusqu’à 3 515 kg (7 750 lb).

Qu’avons-nous appris aujourd’hui? Qu’à moins de conduire le V8 et le V8 eTorque côte à côte, nous ne remarquerons pas l’apport du système hybride, et ça, c’était la stratégie de FCA. On n’a pas de graphiques à l’écran affichant les transferts d’énergie en temps réel, il n’y a pas de boutons à appuyer pour rendre le système plus efficace – il fait son travail de façon imperceptible. Par contre, on devra tester le système eTorque durant l’hiver afin de voir comment il se comportera dans notre climat canadien. Quant à sa fiabilité, on ne peut évidemment pas se prononcer là-dessus maintenant, mais s’il s’agit d’une inquiétude et que l’on prévoit garder notre Ram 1500 plusieurs années, le V8 HEMI sans système eTorque est tout indiqué, bien que l’on sacrifiera les économies de carburant promises.

Comme mentionné plus tôt, eTorque est inclus avec le moteur V6, même dans la déclinaison Tradesman 4×2 de base à 43 095 $. Il est disponible avec le V8 moyennant un supplément de 500 $, mais seulement dans les deux livrées les plus dispendieuses, la Laramie Longhorn et la Limited, signifiant un investissement d’au moins 67 295 $. Avant les frais de transport et de préparation.

D’ici à ce que le Ford F-150 hybride soit dévoilé, le Ram 1500 eTorque 2019 constitue la camionnette la plus sophistiquée sur le marché, et avec toutes les autres améliorations apportées par FCA lors de la refonte, on doit admettre que nous sommes fort impressionnés.