Ram EcoDiesel 2016 : est-ce un bon choix?

Article par Antoine Joubert

J’ai trouvé un Ram EcoDiesel 2016 de 107 000 km à vendre pour 27 000 $. Si j’offre 25 000 $, s’agit-il d’une bonne affaire et surtout, est-ce un camion fiable et sans tracas?

———————

Bonjour Sonia,

Comprenez d’abord que l’achat d’un moteur EcoDiesel doit être fait dans l’optique d’un rendement à haut kilométrage. Il est à mon sens inutile de choisir cette motorisation si vous ne roulez que 15 000 ou 20 000 km par année. Il faut comprendre que les coûts d’entretien de cette motorisation sont élevés, qu’il faut régulièrement le nourrir au liquide d’urée et que le carburant diesel est souvent plus coûteux chez nous que l’essence ordinaire. Vous débourserez également plus cher que pour un Ram équivalent à essence, surtout s’il s’agit d’un V6.

Alors, dans l’optique d’un kilométrage annuel normal (autour de 20 000 km par an), mon conseil serait de vous diriger vers le Ram à moteur V6 Pentastar si vous ne remorquez pas plus de 5 000 à 6 000 livres, ou vers le moteur V8 HEMI si vos besoins en matière de remorquage sont plus élevés.

Si vous favorisez le moteur EcoDiesel justement parce que vous êtes très souvent sur la route et que vous souhaitez économiser à la pompe, sachez que cette mécanique a présenté de nombreux problèmes. Moteurs défectueux ou carrément saisis, témoin « check engine » et défaillance du système de liquide d’urée font notamment partie de l’historique de cette mécanique qui, de loin, s’avère la moins fiable des trois. Donc oui, le niveau de risque est élevé, et il est à ce moment judicieux de choisir une garantie prolongée qui couvrirait ces risques en cas de défectuosité. De plus, il est important de considérer le prix de cette garantie dans votre calcul de rentabilité, en fonction du kilométrage que vous faites. Vous pourriez alors rapidement réaliser qu’un moteur HEMI consommant plus d’essence mais offrant une grande fiabilité pourrait facilement constituer un meilleur choix. Même chose si vous optez pour le V6 Pentastar, qui consommera sur la route à peine plus que le moteur EcoDiesel, et qui constitue un des meilleurs moteurs jamais créés par Chrysler.

Les avantages du moteur EcoDiesel? Une capacité de remorquage comparable à celle du moteur HEMI, un rendement approximatif de 8,5 L/100 km sur la route et un couple toujours très agréable, particulièrement en milieu urbain. Maintenant, sachez qu’un V6 Pentastar consommera en moyenne 11 L/100 km. Et pour le moteur HEMI? Autour de 13,5 à 14 L/100 km en moyenne.

Conclusion? Le moteur EcoDiesel représente un gros risque. Si vous faites beaucoup de kilométrage, il est fort probable qu’une grande partie soit faite sur l’autoroute. Votre économie de carburant par rapport à un moteur à essence (surtout un V6) serait alors moins grande que si vous rouliez principalement en milieu urbain où, bien sûr, la multiplication des kilomètres au compteur est forcément moins élevée. Comprenez que le seul contexte où le moteur diesel peut être réellement rentable est dans l’optique d’un haut kilométrage fait sur l’autoroute, dans un exercice de remorquage. À ce moment, l’écart de consommation entre un V6 ou un V8 à essence (selon la charge à remorquer) serait plus grand. Toutefois il faudrait que le moteur EcoDiesel vous assure une certaine fiabilité, ce qui n’est hélas pas garanti. D’où la considération d’une garantie prolongée, mais qui vient alors affecter votre rentabilité et la pertinence de choisir cette option mécanique.

Vaut donc mieux débourser un peu plus à la pompe, obtenir une meilleure tranquillité d’esprit avec un V6 Pentastar ou un V8 HEMI, et sauver de gros sous au niveau des entretiens périodiques.

Quant à votre idée de négocier le camion à 25 000 $, il m’est difficile d’établir sa réelle valeur puisque je ne connais pas sa configuration et ses équipements. Or, à ce prix, j’assume qu’il s’agit d’une version SLT ou Outdoorsman à cabine double. Et à ce compte, vous trouverez sans doute un modèle Outdoorsman à moteur V6 avec la moitié du kilométrage pour environ le même prix. Pour moi, la question ne se pose pas.