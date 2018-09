Ram lance le Power Wagon Mojave Sand 2018

Article par Olivier Beaulieu

Le segment des camionnettes et très fertile en déclinaisons, que ce soit pour le travail, les aventures hors route ou pour afficher un côté plus luxueux. La marque Ram vient justement d’annoncer le 2500 Power Wagon Mojave Sand, proposant un ensemble esthétique offerte seulement lors du dernier trimestre de 2018.

Cette édition limitée a été conçue pour attirer une clientèle fervente des sentiers hors route qui désirent se démarquer. Comme l’a affirmé Jim Morrison, chef de la division Ram chez FCA Amérique du Nord, « l’édition spéciale Ram Power Wagon Mojave Sand est destinée aux consommateurs à la recherche d’une camionnette qui se distingue par ses capacités de chargement, de remorquage et ses capacités hors route. »

Selon Ram, c’est la première fois que cette couleur est offerte sur une camionnette pleine grandeur du constructeur. En plus d’un habillage unique, on lui accorde des jantes noires qui accueillent des pneus Goodyear Wrangler DuraTrac de 33 pouces, un habitacle entièrement noir, un système multimédia Uconnect accompagné d’un écran tactile de 8,4 pouces, d’un éclairage de caisse à DEL, de rétroviseurs chauffants et rabattables et plus.

Le Ram 2500 Power Wagon Mojave Sand 2018 sera disponible avec une cabine multiplace et un rouage 4×4 d’ici quelques semaines dans les concessions et jusqu’à la fin du dernier trimestre de 2018. Il se détaillera à partir de 61 865 $ plus les frais de transport et de préparation de 1 895 $. Il est alimenté par un moteur V8 6,4 litres HEMI de 410 chevaux.