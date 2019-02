Ram offre à son tour un hayon modulable

Article par Germain Goyer

L’année dernière, le hayon du nouveau GMC Sierra a fait couler beaucoup d’encre. Ram a décidé de suivre la parade en présentant le nouveau hayon de son pickup 1500.

Plutôt que de se déplier d’une multitude de manières comme c’est le cas avec le Sierra 1500, FCA propose une ouverture 60/40. Évidemment, l’ouverture et la fermeture traditionnelles demeurent possibles. Le constructeur affirme que cette innovation facilite l’accès à la boîte de chargement lorsqu’on se trouve à proximité du trottoir.

Une marche d’appoint pliante fait partie de cet ensemble. Son but est de simplifier l’action de grimper dans la boîte.

Contrairement au Sierra, Ram rend l’utilisation possible de ces deux fonctionnalités même lorsqu’une remorque est attachée au véhicule.

Pour obtenir cette option disponible pour l’année-modèle 2019, il faudra allonger 995 $ US (1 312 $ CAN) pour le hayon et 295 $ US (389 $ CAN) pour la marche.

Rappelons que Ram et GMC ne sont pas les seuls à offrir un hayon non conventionnel. C’est aussi le cas de Honda et de son Ridgeline, dont le hayon s’ouvre aussi de manière latérale.