RAM Rebel OTG: le plein air redéfini

Article par Dominic Boucher

Mopar, la division des pièces et de service du groupe FCA, a modifié un RAM Rebel pour lui donner des capacités aventurières accrues.

De son nom complet, le concept RAM 1500 Rebel OTG (Off The Grid) est une camionnette assemblée avec des accessoires provenant de Mopar et de plusieurs fournisseurs d’équipement de plein air.

Le RAM 1500 2020 sert de canevas pour le concept. L’OTG est doté du nouveau V6 EcoDiesel de 3,0 litres qui produit 260 chevaux et 480 livres-pied de couple.

Parmi les modifications extérieures, la compagnie de pièces a ajouté un treuil au pare-chocs avant. La grille est plus large et le logo RAM a été redessiné. Certains éléments viennent du Rebel, tels que les pneus Goodyear de 35 pouces. Un tuba fonctionnel a été intégré pour aider aux performances et aux capacités hors route. En ce qui concerne le pare-chocs arrière, il provient directement du Tradesman, la version de base du RAM 1500, mais il a été repensé pour donner un angle de fuite plus prononcé. Par conséquent, le pot d’échappement a été relocalisé.

Une tente rétractable est placée à même le toit. Elle est accessible grâce à une échelle rétractable. Quant à la structure de support de lit, elle est intégrée au-dessus de la caisse du camion.

Le camion contient aussi un réservoir de 125 litres afin de permettre de franchir de plus grandes distances. Ce réservoir est normalement en option sur les véhicules de production.

Concernant l’aménagement intérieur, il est tout aussi exhaustif. Une glacière coulissante à batterie est située en dessous du lit, tout comme une petite cuisine coulissante alimentée au gaz. Un petit compresseur d’air est caché dans la boîte du camion. Par ailleurs, il y a un système d’eau à bord, et l’électricité peut être produite par des panneaux solaires placés au-dessus du RAM. L’OTG est aussi équipé une source d’alimentation de secours, éliminant le besoin d’une génératrice.

« […] Mopar est toujours en train de développer et de chercher de nouvelles idées, afin de répondre et de nourrir l’imaginaire de nos admirateurs passionnés », a mentionné Mark Bosanac, le chef du service, des pièces et des clients Mopar de FCA North America.

Joe Dehner, le responsable du design de RAM Trucks et Mopar, a expliqué la mission derrière l’OTG. « Contrairement aux activités hors routes traditionnelles, l’objectif final de « l’overlanding » est le voyage, le but est d’explorer au lieu de surmonter des obstacles ».

Le RAM Rebel OTG sera montré sous peu au salon du Specialty Equipment Market Association (SEMA), la plus grande exposition de pièces après-marché au monde. À ce moment, Mopar présentera 14 véhicules, incluant le camion, lors de l’évènement qui se passera les 5 au 8 novembre prochain à Las Vegas.