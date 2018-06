Rampes de mises à l’eau accessibles dans la MRC de Beauharnois-Salaberry

Crédit photo : gracieuseté - MRC de Beauharnois-Salaberry

Les rampes de mise à l’eau publiques du territoire de la MRC et du Parc régional de Beauharnois-Salaberry sont maintenant accessibles.

Les plaisanciers de l’une ou l’autre des sept municipalités de la MRC de Beauharnois-Salaberry (Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine et Salaberry-de-Valleyfield) peuvent, sur présentation d’une preuve de résidence, mettre leur

embarcation à l’eau autant de fois qu’ils le désirent à n’importe quelle des 9 rampes publiques de la région, et ce, en se procurant une vignette saisonnière à 25 $ incluant les taxes.

Ces vignettes sont disponibles dans les hôtels de ville, à l’exception de Salaberry-de-Valleyfield, où les vignettes sont vendues au Service récréatif et communautaire, ainsi qu’au bureau de la MRC (2, rue Ellice à Beauharnois), ainsi qu’auprès des préposés à l’accueil de chacune des deux haltes du Parc régional de Beauharnois-Salaberry où se situent les rampes d’accès, soit à la Halte des Plaisanciers (Route 201 à Saint-Stanislas-de-Kostka) et à la Halte des Villages (Rue du Pont à Saint-Louis-de-Gonzague).

Vignette pour les non-résidents

Les non-résidents du territoire peuvent également se procurer une vignette saisonnière au coût de 125 $ (taxes incluses). Celle-ci ne peut toutefois qu’être utilisée pour les rampes de mise à l’eau du Parc régional précédemment mentionnées. On peut se la procurer sur les lieux mêmes des rampes d’accès du Parc ou encore au bureau de la MRC (2, rue Ellice à Beauharnois).

Un non-résident de la MRC, qui souhaite obtenir une vignette saisonnière pour utiliser les rampes de mise à l’eau publiques de Salaberry-de-Valleyfield ou de Beauharnois, doit communiquer avec la Ville concernée.

Vignette journalière

Les plaisanciers préférant disposer d’une vignette que pour une seule journée, peuvent le faire au coût de 15$ (taxes incluses) pour les résidents de la MRC et de 30$ (taxes incluses) pour les gens de l’extérieur. À nouveau, cette vignette ne sera utilisable que pour les deux rampes de mise à l’eau du Parc régional précédemment mentionnées.

Dans ce cas bien spécifique, les plaisanciers peuvent acquitter les frais de cette vignette directement sur place auprès des préposés du Parc régional ou encore en enjoignant le montant exact au formulaire dûment complété et en le déposant avec l’enveloppe cachetée prévue à cet effet dans la boîte de tarification mise à leur disposition à

proximité des deux rampes de mise à l’eau du parc.

Dans tous les cas, on rappelle aux propriétaires d’embarcation de bien vouloir apposer leurs vignettes sur le bras d’attache des remorques, du côté conducteur.

Pour toute information, on peut communiquer avec madame Marie-Claude Pinard, adjointe administrative au Parc régional, au 450-225-0870 (poste 235). (M.T.)

