Rappel de dormeuses Koala Baby vendues chez Toys’R’Us

Ce rappel volontaire vise six modèles de dormeuses 100% coton fabriquées au Bangladesh et dont le numéro du fabricant commence par 3557 et le code dateur se termine en 2017.

Santé Canada a établi que les dormeuses ne répondent pas aux normes d’inflammabilité de la loi canadienne relatives aux vêtements de nuit pour enfant. Lorsqu’ils sont amples, les vêtements de nuit pour enfants peuvent plus facilement entrer en contact avec une source d’inflammation, comme un élément de cuisinière, une bougie ou une allumette, que s’ils sont ajustés. S’ils s’enflamment, ils brûlent rapidement, et l’enfant peut subir des brûlures graves et étendues.