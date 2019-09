Rappel d’eau contre les coliques en raison de microbes

Santé Canada avise les Canadiens que RW Consumer Products Ltd. procède au rappel de tous les lots du produit « eau contre les coliques – sans alcool ni agent de conservation » (numéro de produit naturel 80080669), vendu sous diverses marques, parce que les essais de l’entreprise ont révélé une contamination microbienne. Ces produits ont été vendus par des détaillants partout au Canada.

Ces produits sont commercialisés comme un « antiacide doux pour le soulagement rapide des troubles mineurs de l’estomac chez le bébé, comme les coliques, les crampes, les gaz, les brûlures d’estomac et le hoquet, surtout pendant la poussée des dents ».

L’ingestion d’un produit contaminé peut présenter des risques graves pour la santé. La contamination microbienne augmente généralement le risque d’infection, en particulier dans une sous-population vulnérable, comme les nourrissons. Les nourrissons ont un système immunitaire en développement, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux effets d’une infection. Les symptômes d’une infection microbienne chez les nourrissons peuvent comprendre des vomissements et une diarrhée aqueuse, de la fièvre et des douleurs abdominales.