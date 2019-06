Rappel des bases de charge sans fil ProCharge Power en raison d’un risque de brûlure

Santé Canada lance un rappel visant la base de charge sans fil ProCharge Power. Il s’agit d’un dispositif de recharge par induction de forme circulaire. La base est transparente avec un centre en plastique noir et rouge et est vendue avec un câble de chargement noir. Elle porte le numéro de produit 74655 et le CUP 842583063023.

La base de charge sans fil peut surchauffer pendant l’utilisation, ce qui présente un risque de brûlure. En date du 23 mai 2019, aucun cas de surchauffe du dispositif ni aucune blessure n’avaient été signalés à l’entreprise relativement à l’utilisation de ce produit au Canada. Environ 7000 bases de charge visées par le rappel ont été vendues au Canada. Les produits ont été fabriqués en Chine par Hua Fu Industrial Park.

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d’utiliser les bases de charge rappelées et communiquer avec New Independent Marketing pour obtenir un remboursement. Heures d’affaires: du lundi au vendredi de 10h à 1h, au 1 905 761-9028 (appuyer sur 0, puis demander à parler à Maria), indique Santé Canada sur son site.