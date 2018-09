Rappel pour les Chevrolet Cruze, Equinox, Malibu, Volt et Bolt EV

Article par Olivier Beaulieu

Après Ford qui vient d’annoncer un important rappel concernant son véhicule le plus vendu, le F-150, c’est au tour de General Motors de rappeler plusieurs véhicules en raison d’un problème au système de freinage. Par voie de communiqué, on apprend que plus de 19 385 véhicules sont touchés au pays.

Sur le site de Transports Canada, on peut lire que « dans certains véhicules, un problème touchant le système de freinage arrière pourrait provoquer la formation de bulles dans le fluide de freinage, réduire la pression exercée sur la pédale de freinage, nuire au freinage et ainsi accroître les risques d’accidents pouvant causer des blessures et/ou des dommages matériels. Correction : Les concessionnaires doivent purger les freins arrière. »

Les véhicules touchés sont les suivants :

Les propriétaires de ces véhicules peuvent accéder à la page de vérification de rappels de General Motors, ou contacter le constructeur par téléphone au 1-800-263-7854.