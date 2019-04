Rappel sur des vêtements de nuit pour enfants Calvin Klein

Crédit photo : gracieuseté - Santé Canada

Un rappel de Santé Canada concerne certains vêtements de nuit pour enfants de marque Calvin Klein, qui ne se conforment pas aux exigences en matière d’inflammabilité des vêtements de nuit pour enfants prises en vertu de la loi canadienne.

S’ils sont amples, les vêtements de nuit pour enfants peuvent entrer en contact avec un élément de cuisinière, une bougie, une allumette ou une source d’incendie. S’ils s’enflamment, ils brûlent rapidement et l’enfant risque de subir des brûlures corporelles graves et étendues.

En date du 12 avril, aucun incident ni aucune blessure n’avaient été signalés à l’entreprise relativement à l’utilisation de ces produits au Canada.

Selon Santé Canada, il faut cesser immédiatement d’utiliser les vêtements rappelés et communiquer avec PVH Canada Corp. pour retourner les produits et obtenir un remboursement.

Les vêtements concernés:

Ensemble pyjama en tricot Infinite pour garçons de Calvin Klein – No de modèle 80281380

Ensemble pyjama en tricot Intense Power pour garçons de Calvin Klein – No de modèle 80281520

Ensemble pyjama en tricot de coton Modern pour garçons de Calvin Klein – No de modèle 80281430

Ensemble pyjama en tricot extensible Customized pour garçons de Calvin Klein – No de modèle 80281400

Ensemble pyjama tissé et extensible Customized pour garçons de Calvin Klein – No de modèle 80281420

Peignoir à capuchon en coton Modern pour garçons de Calvin Klein – No de modèle 80284400

Chemise de nuit à manches courtes extensible Customized pour fillettes de Calvin Klein – No de modèle 88151780

Ensemble pyjama en tricot Intense Power pour fillettes de Calvin Klein – No de modèle 88151670

Le numéro de modèle figure sur l’étiquette fixée au produit au moment de la vente.

Ces produits ont uniquement été vendus sur le site canadien de Calvin Klein, www.calvinklein.ca.

Les produits rappelés ont été vendus de novembre 2018 à décembre 2018.

(Source: Santé Canada)