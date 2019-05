Rappels de profiteroles et éclairs de marque Celebrate

Retail Resource Services Inc. procède au rappel de certains profiteroles et éclairs congelés de marque Celebrate parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Salmonella.

Les cas de maladie signalés lors de l’éclosion ont été reliés à des profiteroles (choux à la crème) classic/classiques et à saveur de lait de poule et à des mini-éclairs au chocolat de marque Celebrate. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a émis un avis de rappel d’aliments pour ces produits.

Les produits visés sont les mini éclairs au chocolat, les profiteroles classiques, les profiteroles de laits de poule, ainsi que les profiteroles aux ananas, noix de coco, fruit de la passion et à la mangue.

L’Agence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux de la santé publique pour faire enquête sur une éclosion d’infections à Salmonella dans les six provinces suivantes, soit le Québec, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario. L’éclosion semble se poursuivre, car des cas de salmonellose continuent d’être signalés.

D’après les résultats de l’enquête à ce jour, l’exposition à des profiteroles (choux à la crème) classic/classiques et à saveur de lait de poule et à des mini-éclairs au chocolat de marque Celebrate a été déterminée comme étant la source probable de l’éclosion. Bon nombre des personnes tombées malades ont déclaré avoir mangé un ou plusieurs de ces produits auparavant. Ces derniers sont vendus dans de petits contenants en plastique refermables qui sont placés dans les congélateurs des épiceries.

Il est conseillé de ne pas manger de profiteroles ni de mini-éclairs au chocolat de marque Celebrate assujettis au rappel. Il est également conseillé aux restaurants et aux détaillants de ne pas vendre ni servir de produits rappelés, ni d’articles qui pourraient avoir été préparés ou produits à l’aide de produits rappelés.

L’enquête est en cours et il est possible que d’autres produits soient identifiés dans le cadre de l’enquête sur l’éclosion. En date du 27 avril 2019, 73 cas de Salmonella Enteritidis ont été confirmés en laboratoire et ont fait l’objet d’une enquête, dont 2 au Québec. Les personnes sont tombées malades entre novembre 2018 et mars 2019. 19 personnes ont été hospitalisées. Deux décès ont été signalés, mais il n’a pas été établi si la salmonellose avait contribué à ces décès.

Ce que vous devez faire pour protéger votre santé

Vérifiez si vous avez des profiteroles ou des éclairs de marque Celebrate chez vous assujettis au rappel. Si tel est le cas :

Ne mangez pas de profiteroles ni de mini-éclairs au chocolat de marque Celebrate assujettis au rappel

Jetez-les immédiatement, puis lavez et désinfectez correctement les contenants qui ont été utilisés pour entreposer ces produits avant de les réutiliser.

Si vous avez des profiteroles ou des mini-éclairs sans leur emballage original et que vous ne savez pas si ces produits sont inclus dans ce rappel, jetez-les par simple précaution.

Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau tiède pendant au moins 20 secondes immédiatement après être entré en contact avec l’un des produits identifiés de la marque Celebrate.

Ne préparez pas d’aliments pour d’autres personnes si vous croyez être malade en raison d’une infection à Salmonella ou souffrir d’une autre maladie contagieuse causant la diarrhée.

Symptômes

Les symptômes de la salmonellose se manifestent généralement de 6 à 72 heures après l’exposition aux bactéries provenant d’un animal infecté ou d’un produit contaminé par des salmonelles.

Voici quelques-uns de ces symptômes :

fièvre;

frissons;

diarrhée;

crampes abdominales;

maux de tête;

nausée;

vomissements.

Ces symptômes durent généralement de quatre à sept jours. Chez les personnes bien portantes, la salmonellose disparaît souvent sans traitement. Dans certains cas, la salmonellose peut causer une maladie grave qui exige une hospitalisation. Dans d’autres cas, des antibiotiques peuvent être nécessaires. Les personnes qui contractent la salmonellose peuvent être contagieuses durant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les personnes qui présentent des symptômes ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents doivent communiquer avec leur prestataire de soins de santé si elles pensent avoir contracté la salmonellose.

(Source: Acia)