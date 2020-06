Rassemblements intérieurs et réouverture des restaurants autorisés

Alors que les derniers bilans de la COVID-19 s’avèrent «très encourageants», selon le premier ministre du Québec François Legault, ce dernier annonce la réouverture prochaine des restaurants et l’autorisation des rassemblements intérieurs privés.

Plus de détails seront divulgués à ce sujet au cours d’un point de presse qui se tiendra plus tard en après-midi, a-t-il indiqué le lundi 8 juin. Interrogé au cours de la période de questions, il a confirmé qu’un nombre maximal de 10 personnes devra être respecté lorsque des personnes se rassembleront à l’intérieur d’une résidence.

M. Legault rappelle que les nouvelles données, qui marquent un ralentissement de la propagation, sont d’autant plus rassurantes, considérant que plusieurs secteurs économiques ont redémarré leurs activités récemment.

Par ailleurs, le programme de remboursement des loyers sera bonifié, afin de permettre aux commerçants de se sortir la tête de l’eau.

«Nous sommes de loin la province la plus généreuse pour éponger les frais de loyers commerciaux. Il est important que les commerces soient capables de passer au travers», a dit le premier ministre.

Racisme

M. Legault a ouvert son point de presse en abordant l’enjeu du racisme. Après avoir affirmé la semaine dernière qu’il n’existait pas de racisme systémique au Québec, il a reconnu qu’il y avait du racisme, mais «qu’il ne fallait pas faire le procès des Québécois».

«Je pense qu’au Québec, il y a eu de belles luttes pour les égalités, a-t-il souligné. On peut être fier de dire que notre société a progressé et que cette valeur d’égalité est encore plus profonde ici qu’ailleurs dans le monde. Nous avons le devoir ensemble de faire la lutte au racisme. Nous sommes rendus là. Ce n’est plus tolérable.»

Le premier ministre souhaite mettre en place des solutions pragmatiques dans plusieurs secteurs «pour qu’une fois pour toute, on fasse la lutte à ce mal qui gruge notre société».

Sur le plan du danger de la transmission de la COVID-19 pendant les manifestations, il a dit comprendre ceux qui ont été choqués [par la proximité des manifestants], mais a rappelé qu’il avait fait le choix de ne pas les interdire.

Bilan

Six nouveaux décès (4 984 au total)

198 nouveaux cas (53 047 au total)

Sept nouveaux patients hospitalisés (979 au total)