Réaménagement de la descente de bateau à Sainte-Catherine

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Des travaux de réaménagement et de pavage de la descente de bateaux du secteur de la digue au RécréoParc auront lieu les 5 et 6 juin. Ils étaient initialement prévus le 31 mai ainsi que le 1er juin.

Durant les travaux, la descente sera fermée et non accessibles. Ceux-ci comprennent notamment le nivellement et le pavage en asphalte, indique la Ville dans un avis info-travaux.

