Recherché pour avoir fraudé un Constantin

Crédit photo : Gracieuseté - Régie intermunicipale de police Roussillon

Les policiers cherchent à identifier le suspect d’une fraude par supposition de personne.

Un résident de Saint-Constant a constaté le 17 janvier qu’il ne recevait plus ses relevés de carte de crédit. Il a communiqué avec son institution financière et a appris que sa carte avait été annulée et qu’une carte de remplacement avait été envoyée à une nouvelle adresse dans le secteur de Montréal, explique la Régie intermunicipale de police Roussillon. Une autre carte avait également été délivrée à une adresse à Montréal avec l’identité du Constantin. Des caméras de surveillance ont capté le suspect alors qu’il effectuait une transaction avec les cartes frauduleuses.

Le suspect est un homme de race blanche d’environ 40 ans avec des cheveux bruns. Au moment où il a été capté par les caméras de surveillance, il portait un manteau rouge avec capuchon à fourrure, des jeans, un chandail gris avec inscription et des lunettes de vue. Il a un tatouage du coté droit de son cou.

Toute information pouvant aider à l’identification de cette personne peut être signalée au sergent-détective Michael Bilodeau au 450 638-0911, poste 408. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.