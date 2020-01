Recherché par la GRC

La Gendarmerie royale du Canada au Québec sollicite l’aide du public afin de localiser Joey Dandurand, 44 ans, de la région de Valleyfield.

Celui-ci est recherché par mandat d’arrestation à défaut de s’être présenté à la cour. Il a été inculpé en mars 2017 pour possession de tabac non estampillé, contrairement à l’article 32 (1) Loi de 2001 sur l’accise, suite à une enquête visant la contrebande de tabac transitant par le Port de Valleyfield.

Joey Dandurand pourrait possiblement se trouver à Valleyfield, Ormstown, ou dans les régions avoisinantes.

L’homme est né en octobre 1975, à les yeux et les cheveux bruns, pèse 73 kg (161 livres) et mesure 1,78 m (5 pieds et 10 pouces. Comme signe distinctif, il affiche une cicatrice au-dessus de l’oeil droit.

Les autorités policières ne recommandent pas d’appréhender l’homme par soi-même.

Si vous avez des informations à transmettre concernant cet individu, communiquez avec la GRC au 1 800-771-5401, avec Échec au crime au 1 800-222-8477 ou avec votre service de police local.