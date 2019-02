Recherché pour avoir utilisé des faux billets de 100 $ américains

Crédit photo : Gracieuseté – Régie intermunicipale de police Roussillon

Les policiers demandent la collaboration du public pour retracer un suspect impliqué dans des transactions frauduleuses avec de faux billets de 100$ américains.

Le méfait est survenu le 18 décembre, vers 16h40, alors qu’un individu s’est présenté dans une épicerie de Candiac afin de payer une caisse de bières avec un faux billet, selon la Régie intermunicipale de police Roussillon. Quelques minutes plus tard, il est revenu au commerce et a refait son stratagème. Le lendemain, il a tenté à nouveau de payer ses achats avec un autre faux billet américain, mais le commis a refusé la transaction.

Le suspect est un homme de race blanche d’environ 25 ans qui s’exprime en français. Il mesure 5 pi, 11 po (1,55 m) et pèse 160 lb (72,5 kg). Il a les cheveux longs bruns et les yeux bruns. Au moment du vol, il portait une barbe, un manteau noir, un jean foncé et des souliers bruns.

Quiconque croit le reconnaître est invité à communiquer avec la sergente-détective Sarah Gauthier au 450 638-0911, poste 441. On peut également téléphoner en toute confidentialité à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echeaucrime.com.

Prudence

La Régie invite la population et particulièrement les commerçants à faire preuve de vigilance, puisque de faux billets en devise canadienne et américaine sont en circulation dans la région. Pour de plus amples renseignements, on peut consulter le site de la Banque du Canada à www.banqueducanada.ca/billets.