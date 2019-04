Recherchée pour délit de fuite à Sainte-Catherine

Crédit photo : Gracieuseté

La police recherche une femme en lien avec un délit de fuite survenu dans le stationnement d’une station-service à Sainte-Catherine, le 28 janvier, vers 19h.

La suspecte a causé un accident qui n’a pas fait de blessé. Elle était au volant d’un véhicule Mazda CX-3 noir et a endommagé le parechoc avant d’une voiture Hyundai Santa Fe blanche. La femme a ensuite pris la fuite rapidement sur la rue Centrale.

Selon des images captées par une caméra de surveillance, la suspecte est une femme d’environ 25 ans de 1,68 m (5 pi 5 po) et de corpulence moyenne. Elle a les cheveux foncés et portaient des lunettes bleues et noires ainsi qu’un manteau noir muni d’un col en fourrure au moment des événements.

Toute information la concernant peuvent être communiquée au sergent-détective Normand Vinet au 450-638-0911, poste 434, ou transmise de façon anonyme à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en ligne au echecaucrime.com.