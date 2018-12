Recherchés pour un vol de 1500 $ dans un salon de coiffure

Crédit photo : Gracieuseté

Deux individus sont recherchés pour s’être introduits par effraction dans un salon de coiffure à La Prairie, le 23 septembre.

Un homme et une femme sont entrés dans le commerce vers 4h15 et ont volé pour 1500$ de matériel et produits de coiffure, explique la Régie intermunicipale de police Roussillon par voie de communiqué.

Les deux suspects sont de race blanche et corpulents, selon la description de la police.

L’homme est âgé d’environ 30 ans avec une barbe grise. La femme est âgée dans la vingtaine et a les cheveux foncés.

Toute information les concernant peut être signalée au sergent-détective Yannick Morin au 450 638-0911, poste 425. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.