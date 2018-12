Recherchés pour vol à l’étalage à Delson

Crédit photo : Gracieuseté

Deux personnes sont recherchées pour vol à l’étalage commis le 1er novembre dans une pharmacie de Delson.

«Vers 18h30, un homme et une femme dissimulent des coffrets de parfum d’une valeur de plus de 500$ et quittent sans payer», explique la Régie de police intermunicipale Roussillon par voie de communiqué.

Les suspects semblent tous deux âgés dans la trentaine. L’homme a les cheveux noirs et portait un manteau noir de marque Adidas, un chandail à manches longues bleu de marque Buffalo ainsi que des bottes noires et un pantalon de la même couleur.

La femme portait quant à elle une tuque noire avec un logo Harley-Davidson, un manteau noir à motifs blancs, un pantalon de sport gris et des souliers rouges.

Toute information les concernant peut être signalée à la police en communiquant avec la sergente-détective Sarah Gauthier au 450 638-0911, poste 441. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.